Entrampan Morena y AN presidencia de Cámara

Ciudad de México— El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, culpó al PAN de que no haya un acuerdo para elegir la Mesa Directiva.

Morena ha rechazado en tres ocasiones la propuesta presentada por Acción Nacional y hoy es el último día legal para alcanzar un acuerdo.

En Twitter, Delgado rechazó la propuesta de Rodolfo Torre, exsecretario particular del dirigente del PAN, Marko Cortés, en la planilla de la Mesa Directiva.

"Para presidir la mesa directiva de la @Mx_Diputados necesitamos un diputado o diputada que tenga la confianza de [email protected], no la confianza de @MarkoCortes", escribió.

"Es una irresponsabilidad querer orillarnos a una crisis constitucional. ¡Fuera manos de la Cámara!".

El desacuerdo continúa en San Lázaro previo a la sesión del Pleno.

Mientras Morena veta las propuestas de Acción Nacional, la fracción panista no cede a la presión de poner algún nombre de los que exigen los morenistas, como es el del actual vicepresidente de la Cámara, Marco Antonio Adame.