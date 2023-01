Entra Fiscal Gertz Manero 'a reparación'

Ciudad de México.- El fiscal general, Alejandro Gertz, de 83 años de edad, no acude a su oficina desde la última quincena de diciembre del año pasado pues, según allegados, fue sometido a una operación de próstata en Estados Unidos. Convalece en su casa desde la segunda semana de este año. Según las fuentes, desde ahí gira instrucciones oficiales.

AMLO dijo ayer en la mañanera que Gertz "está muy bien" pero "como todos necesitamos a veces de alguna reparación".

"Está muy bien Alejandro Gertz Manero, está haciendo su trabajo. Pues como todos, necesitamos a veces de alguna reparación, ¿no?, pero está muy bien. Y es una buena persona, un buen servidor público y está trabajando", respondió.

Juan Ramos López, Fiscal Especializado de Control Competencial, fungió como encargado de la FGR durante la ausencia de Gertz Manero.

Se espera que Gertz regrese en unos días a su oficina de la Glorieta de Insurgentes.

Los primeros dos lunes de este año no se llevaron a cabo las reuniones que Gertz sostiene semanalmente con los jefes de las distintas fiscalías de la FGR.

Tampoco estuvo presente en la Cumbre de Norteamérica, celebrada la semana pasada en la Ciudad de México. De hecho, fue el único integrante del gabinete que no estuvo presente en las reuniones bilaterales y trilaterales, pese a que estaba contemplado en la agenda y asistió su homólogo estadounidense Merrick Garland.

Sobre su ausencia, la semana pasada el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que Gertz no estuvo presente en la cumbre "porque no le avisaron con tiempo" y tenía otros compromisos adquiridos. No dijo que el fiscal estaba en Estados Unidos recuperándose de una intervención quirúrgica.

Gertz está próximo a cumplir 84 años y su periodo como titular de la FGR concluirá hasta el año 2028. Para entonces, tendrá 90 años de edad.