Entonces, ¿de quén chon?

Ciudad de México.- Quién pompó?: Y dos de las “corcholatas” de Morena, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, responden que ellos no han pagado espectaculares.

Entonces, como también decía el cantante tabasqueño “Chico Ché”: ¿De quén chon?

PUBLICIDAD

Anuncios del exsecretario de Gobernación han tapizado avenidas y carreteras, pero él afirma que no ha pagado de su bolsillo un solo anuncio de los que lo promocionan.

Y hasta asegura que ha presentado denuncias porque usan su imagen. “Yo no he colocado ni un solo espectacular. No puedo hacerlo”, respondió ayer.

“Mi fotografía y mi nombre son marcas registradas y yo he presentado como 300 denuncias porque quiero saber quién los paga y por qué los colocan”, declaró en el marco de su gira por Tampico, Tamaulipas.

Por su parte, Marcelo Ebrard aseguró que la editorial “Aguilar” que publicó su libro “El Camino de México”, es quien contrató los espectaculares.

“Normalmente esos espectaculares son parte de la propaganda o publicidad que tiene que hacer la editorial del libro”, señaló.

El libro, dijo el excanciller, comenzó a venderse en marzo pasado antes de que empezara sus recorridos por el país en busca de convertirse en coordinador nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación y, al mismo tiempo, candidato de Morena a la Presidencia.