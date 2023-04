Enoja a Taddei reclamo de consejera sobre presupuesto

La elaboración del presupuesto del INE para el 2024 provocó el primer roce público de la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, con la consejera electoral Claudia Zavala.

"Es falso que este Instituto haya presupuestado con un 20 por ciento adicional o porcentajes adicionales, me parece que es desconocer cómo operan las áreas administrativas. No hay excesos adicionales, hay solicitudes de gasto para cumplir con nuestras responsabilidades institucionales, y es un trabajo colectivo, de la mano del contralor.

"Y presidenta, le invito a usted revise las comisiones que tuvimos y todo el trabajo colectivo que se hizo, en el que puntualmente se fueron analizando las observaciones planteadas por el OIC. Hay que saber antes de posicionar descalificativos, no hay un antes y un después en el Instituto Nacional Electoral", soltó la consejera Claudia Zavala.

Esto luego de escuchar las exigencias del representante de Morena, Eurípides Flores, de presentar un presupuesto con austeridad, eficiencia, racionalidad y rendición de cuentas.

"La propia presidenta reconoce que en el pasado se han establecido prácticas indeseables, como la solitud de presupuesto en exceso, le tiraban muy alto al número presentado a la Cámara para tener un colchón que les permitirá aguantar un recorte", afirmó el morenista, quien demandó un presupuesto base cero.

A ese reclamo se une la orden de Taddei que dio a las direcciones para entregar no quiere un proyecto de presupuesto 2024 con excesos y con "errores del pasado", además de ordenar que atienda las observaciones de la Contraloría Interna, que acusa al Instituto de pedir más de lo que gasta.

En respuesta, Zavala afirmó que el INE no puede aplicar un presupuesto base cero porque no está en su normatividad, y siempre se toma el histórico y se realiza una revisión.

Advirtió que con el contralor hay diferencias, y él emite observaciones, no irregularidades.

"Será un trabajo muy serio (elaborar el presupuesto 2024) precisamente porque es la elección más grande de la historia, pero descalificar y decir que ahora sí se va a hacer así creo que tenemos que dejar claro que en el INE siempre se ha pedido un presupuesto justificado", añadió, quien fue la presidenta de la comisión que diseñó el presupuesto 2023.

Consideró que el hecho de que la Cámara de Diputados no hubiera querido recibir -como ahora- a los consejeros electorales, fue un asunto político, no porque el presupuesto no estuviera puntualmente justificado.

Enseguida, la presidenta del INE tomó el micrófono para precisarle a Zavala que sí conocía la elaboración del presupuesto del organismo, el profesionalismo del personal y la estructura operativa.

"Le pediría a la consejera Zavala que así como usted me pide estar atenta y no hablar cosas que no son sobre el presupuesto, decirle que mi comentario en la Cámara de Diputados y en la Junta General ejecutiva es el siguiente: en el servicio público se estila, por lo regular, incrementar presupuestos para que cuando se reduzcan nos quede exactamente lo que requerimos.

"Mi promesa fue no estar en esas prácticas que por supuesto son nocivas para la República en general y ni fuera del Instituto, ni dentro caer en esas prácticas de incrementar por incrementar", afirmó.

Para ella, indicó, la normatividad que se debe aplicar es la general, que obliga a todas las instituciones a presupuestos basados en resultados, por lo que confió en que este año habrán de innovar en la materia.

"Lo que nos une a todos es el objetivo de tener un presupuesto justo para sacar el proceso electoral, hoy por hoy, más grande de la historia y seguirá siendo el más grande de la historia conforme nuestro padrón y lista nominal vaya creciendo de manera natural", indicó.

El Consejo General aprobó la conformación de la comisión para elaborar el presupuesto 2024, la cual estará presidida por la consejera Carla Humphrey, y los tres consejeros nuevos, Rita López, Jorge Montaño y Arturo Castillo, serán integrantes. Así como Martín Faz.

Humphrey afirmó que en la elaboración del presupuesto tomarán la situación que vive México en materia económica, pero recordó que la elección del 2024 implica renovar más de 20 mil cargos.

Sin embargo, el compromiso, apuntó es garantizar austeridad republicana, responsabilidad y el derecho de la ciudadanía a la buena administración.

"Integridad electoral e imaginación estratégica para modificar o erradicar tendencias históricas de programación y de gasto que hay que revisar de manera colegiada", añadió.