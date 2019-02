Enlista Bienestar anomalías en estancias

En las estancias infantiles llegaban a cobrar hasta 3 mil 500 pesos o incluso por hora, por ello se decidió entregar el dinero a los padres, argumentó la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

Además, aseguró -ante senadores de Morena- que la ley establece que la educación básica debe impartirse por personal calificado y en esos lugares sólo cuentan con bachillerato, justificó.

Insistió en que la medida presidencial de entregar un subsidio a estancias infantiles sólo por niños de 1 y 2 años, y dejar fuera a los de 3 y 4, es para garantizar transparencia.

"Las estancias cobraban un monto adicional al subsidio y llegaba hasta los 3 mil 500 pesos. Eso no estaba topado, era ilimitado, entonces, podían cobrar por cantidad y el Gobierno no tenía control.

"Ustedes pueden buscar en internet donde se cobraba por hora, entonces los esquemas son diversos, pero consideramos que la vía más transparente e ideal es entregarle los recursos a los papás", indicó.

En promedio, detalló, las cuotas eras de 800 pesos por menor y, cuando tenía alguna discapacidad, 870.

Al arrancar la comparecencia, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, pidió a la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, comenzar por las estancias infantiles, por ser un tema coyuntural, y después agregar en su presentación otros temas.

Sin embargo, la funcionaria aseguró que empezaría por los programas prioritarios y al final las estancias, el cual sería expuesto por Montiel.

Cuatro propietarias de estancias infantiles en Chiapas buscaron entrar a la comparecencia sin lograrlo y personal de seguridad les pidió retirarse.

Liliana Rodríguez aseguró que es mentira que el personal no esté capacitado, pues muchas de ellas cuentan con maestrías en educación, Administración o manejo de menores, además de que todos sus programas están certificados por instancias federales.

"Estamos a medio ciclo escolar, nadie los va a aceptar, nosotros estamos afiliados a la SEP. No venimos a pelear o exigir, queremos sensibilizar. Pensamos que quizá no es que el Presidente no quiera, es que no conoce el programa", dijo.

Mientras, Marta Esther Morales Albores, de Comitán, Chiapas, ejemplificó que de sus 51 alumnos, 30 contaban con subsidio y 20 no pagaban, por lo que es falso que cometan excesos.

Las docentes se dijeron dispuestas a someterse a esquemas de fiscalización para evitar distorsión de recursos.

En la comparecencia, Montiel confirmó que darán mil 600 bimestrales por niño y 2 mil 600 por menores discapacitados.

Apremió que la capacitación del personal educativo de las estancias es reconocido por organismos internacionales, pero el Gobierno insiste en que debe ser la SEP la que imparta la educación básica.