'Enlataron mi entrevista, como en la Inquisición': AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que el Instituto Nacional Electoral (INE) censuró una entrevista que le realizó una periodista española de origen ruso, la cual ya había sido vista por tres millones de personas en sus redes sociales.

"Me hicieron una entrevista y decidieron que la tengo que bajar de mis redes. Ya la habían visto tres millones y la impugnaron y decidió el tribunal que la bajara. Me censuraron. Y cumplí porque no quiero tener problemas. Ya la bajé. Ya no la van a encontrar", expresó el Mandatario.

López Obrador comparó esta acción con la Inquisición. "Deja que pase todo esto dentro de unos diez años, veinte años. Que la desclasifiquen. Pero que ahorita la enlataron ya. ¿No? Como la Inquisición. Entonces después la vamos a ver porque ya la enlataron".

El Presidente aprovechó para cuestionar que el INE no investigue la presunta compra de bots o cuentas falsas en redes sociales para posicionar tendencias, luego de que una candidata pidió que se indagara sobre este tema.

"Ayer estuve yo leyendo que una candidata pidió que se investigara lo de estos bots. ¿De dónde salía el dinero? ¿Quién pagaba eso? Y contestaron los del INE o los del tribunal que eso no les correspondía", criticó.