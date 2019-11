Enferma secretaria tras difusión de moches

Tijuana— A tres días de que se filtraran en redes sociales mensajes y presuntas grabaciones de la Secretaria de Integración y Bienestar Social del Gobierno de Baja California, Cynthia Gissel García Soberanes, en un supuesto cobro de "moches", fue reportada en estado de coma.

Amador Rodríguez Lozano, Secretario de Gobierno de Jaime Bonilla, informó ayer en un video que la funcionaria pidió licencia y se encuentra en el hospital, tras "rumores sin sustento", aunque no precisó más detalles.

"No nos vamos a mover por rumores periodísticos o de las redes sociales, de gente que no sabemos cuál sea su interés, pero sí provoca una falta de confianza y pone en duda lo que estamos haciendo.

Los contrarios usan estas filtraciones sin sustento'', advirtió. "Por desgracia ya generaron una primera baja.

Me acabo de enterar que, producto de esto, nuestra Secretaria Cynthia García Soberanes, ha caído en estado de coma, se encuentra en una situación de emergencia en un hospital de Tijuana'', aseguró.

En los audios filtrados se escucha presuntamente a García Soberanes hablar con el Subsecretario Rosendo Colorado.