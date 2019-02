Endurecerán importación de gasolinas: advierten

Monterrey— Por considerar que las condiciones para los de permisos de importación de gasolinas son excesivamente laxos y que los otorgados son subutilizados, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el sitio de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria un acuerdo para elevar los requisitos para la obtención de los mismos

La Sener propone que ahora el interesado le informe los medios por los cuales va a transportar el combustible y la ubicación física de las instalaciones o equipos de almacenamiento.

Para Cesar Cadena Cadena, presidente del Cluster Energético de Nuevo León, lo que se pretende es que los permisos que se den realmente se usen y que las personas beneficiarias tengan la infraestructura necesaria.

No obstante, advirtieron especialistas, los nuevos requisitos también representarían obstáculos importantes por resolver como:

Identificar a cada uno de los permisionarios que intervengan en la logística de la operación comercial; acreditar la relación comercial con los mismos, presentando los contratos correspondiente a cada una de las actividades referidas, e identificar y exhibir información de al menos dos de los principales clientes, mostrando el contrato respectivo.

Jaime Williams, director de Operaciones de Avant Energy, expuso que hay una falla lógica entre los requisitos y el proceso de comercialización, puesto que para poder celebrar contratos con clientes, primero se debe contar con un permiso que valide que la empresa puede dar el servicio.

"Obliga (la modificación) a los interesados a contar con los contratos celebrados con clientes y permisionarios de manera previa a la obtención del permiso, siendo que en la práctica tanto los clientes como los propios permisionarios requieren que el interesado ya cuente con el permiso de importación, generando así un círculo vicioso que claramente desincentiva a los interesados a obtener dicho permiso".

Érick Tapia Estrada, gerente de Inteligencia de Mercado de Refined and Petrochemicals Products, consideró que, en general, las modificaciones propuestas representan una redundancia con el trámite para la obtención del registro en el padrón de importadores de sectores específicos, sector 13 de Hidrocarburos, que se solicita ante el SAT, y en el que se piden los mismos aspectos.

"Actualmente el SAT es el que decide qué empresa puede importar hidrocarburos y cuál no, con lo cual se constituye en el verdadero dador de permisos para importar hidrocarburos.

"Con la propuesta de la Sener, ahora se replica la información solicitada por el SAT", señaló.