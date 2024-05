En Zacatecas habrá elección en paz, asegura gobernador

Ciudad de México.- David Monreal, gobernador de Zacatecas, aseguró que pese a la violencia que se registra en la entidad existen condiciones para que se lleven a cabo las elecciones del 2 de junio.

Entrevistado a su arribo a Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador recibe esta tarde a 23 gobernadores de Morena y PVEM, el zacatecano consideró que su entidad tendrá elecciones en paz y con una participación que rebasará la media nacional.

"Sí hay condiciones. Por primera vez en los últimos procesos vamos a instalar el 100 por ciento de las casillas, ya se capacitó a los funcionarios, ya se logró recepcionar todas las boletas, las casillas. Está bien la condición y hay ánimo. Va a haber una elección en paz", aseguró.

"Y no sólo eso, tengo confianza en que vamos a superar la media nacional en la participación de este proceso electoral. Lo digo con anticipación del proceso, pero he podido ver el ánimo, he podido ver la esperanza y la condición de la ciudadanía".

Monreal consideró que la jornada comicial podrá desarrollarse con normalidad, incluso en los municipios donde existe más percepción de inseguridad, como Fresnillo.

"Faltan unos días para darnos cuenta de cómo va a ser el proceso, pero estamos trabajando para llevar un proceso en paz", insistió.

-¿Incluso en municipios como Fresnillo?, se le preguntó.

"Incluso en municipios como Fresnillo que dicho sea de paso, cuando yo tomé protesta, Zacatecas ocupaba los primeros lugares de inseguridad. Primero, segundo, tercero. Ahora estamos, por cierto, en el lugar 25 del comportamiento de los delitos en lo general y el 19 en el que se mide de mayor impacto, que es el del homicidio", respondió.

A principios de este mes, el secuestro de tres personas y el posterior abatimiento de un jefe del Cártel del Sinaloa en Zacatecas desató una escalada de violencia que derivó en los últimos días en la quema de vehículos, bloqueos carreteros y la ejecución de diez personas, nueve en Fresnillo y uno más en Guadalupe, informaron autoridades del estado.