En un año tomaré posesión.- Xóchitl

Villahermosa, Tabasco.- En la tierra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Xóchitl Gálvez aseguró que el tabasqueño le entregará la banda presidencial el próximo año.

"Yo no soy obediente, a mí no me manda ningún hombre. A mí no me puso ningún grupo de hombres. Y díganle que dentro de un año, a mí no me va a entregar el bastón de mando.... ya saben qué. Dentro de un año estaré tomando posesión", advirtió la abanderada del Frente Amplio por México.

La senadora se encontró con unos dos mil seguidores en un salón del Parque Tomás Garrido Canabal, quienes fueron movilizados por el PRD y el senador Juan Manuel Fócil, aspirante a la Gubernatura de Tabasco.

Más tarde, a la entrada de Comalcalco -Municipio en manos de Morena-, un grupo de una diez personas recibió con gritos de "¡Fuera, fuera!" a Gálvez.

La hidalguense bajó de su camioneta, se acercó a los manifestantes pero la consigna arreció: "¡Fuera, fuera!", le espetaron y la legisladora regresó a su vehículo.

Media hora después, el panorama cambió para la virtual candidata de Oposición: en un salón de fiestas con jardín, fue recibida por miles que ondeaban banderas del sol azteca.

"En la tierra de ya saben quién, habrá competencia. Sí hay Oposición real. Aquí está la vitalidad del PRD", se ufanó Jesús Zambrano, líder del sol azteca.