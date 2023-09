En Morena no hay corrientes, advierte Sheinbaum

Ciudad de México.- Reunida con las bancadas de Morena, el Verde Ecologista, PT y PES en el Senado de la República, Claudia Sheinbaum resaltó que "hay unidad", afirmó rotundamente que en el partido no caben las corrientes y aclaró que la encuesta será el método con el que se definirán las candidaturas a gobernador.

En el auditorio Octavio Paz de la sede legislativa retumbó la consigna "Es un honor estar con Claudia hoy", y la responsable de la defensa de la 4T resaltó la unidad que prevalece en el movimiento.

En una coyuntura marcada por la protesta que mantiene Marcelo Ebrard -que el lunes había anunciado la creación de la asociación civil El Camino por México- sobresalió el desaire de nueve de los 14 ebradoristas que forman parte de la bancada de Morena.

Los cinco que acompañaron a Claudia fueron: Sergio Pérez, Cecilia Sánchez, María Antonia Cárdenas, Rafael Espino y Ernesto Pérez Astorga.

"Hay unidad en Morena. Nosotros no les cerramos las puertas a nadie. La unidad está dada y nosotros seguimos caminando. Entonces, hay unidad, lo digo con toda certeza. En Morena no hay corrientes, eso está en los estatutos. Se pueden reunir, las reuniones siempre son importantes, pero, la unidad se establece a partir de los principios de nuestro movimiento. Y eso va a seguir siendo así, y no hay problema con que se reúnan unas personas con otras", repuso la ex jefa de Gobierno ante la prensa.

"Cualquiera que se inscriba en las coordinaciones estatales (o candidaturas), se abrió ahora la convocatoria. Se cierra la convocatoria el martes, y tiene que quedar muy claro para todas y para todos, y lo dije ahora en la reunión, que todos tienen derecho a inscribirse, pero hay una encuesta.

"De mi parte y de todos los que formamos parte de los Gobiernos, del partido, no pueden participar apoyando a una u otra persona, y yo no lo voy a hacer tampoco. Quien tiene que decidir es el pueblo de México y esa es la encuesta. La encuesta tiene que sacar quién es el que el pueblo decida que nos represente como coordinador estatal, municipal, distrital", acotó.

Sheinbaum dio la palabra a Mario Delgado, líder nacional de Morena:

"Efectivamente, como lo dice la doctora, cada quien tiene libertad de asociarse o formar asociaciones civiles. Pero eso no cambia la vida al interior de Morena, que tiene varios artículos que refieren a la prohibición de corrientes", dijo.