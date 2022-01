En Morena manda la mafia en el poder, acusa Enríquez

Ciudad de México— La caravana del senador y aspirante de Morena al Gobierno de Durango, José Ramón Enríquez, que salió el martes de ese estado, llegó esta mañana a la Ciudad de México para denunciar el dedazo en la selección del candidato y para acusar que en Morena gobierna la mafia en el poder.

"Morena está demostrando corrupción, opacidad, acuerdos en lo oscurito, dedazo pero peor porque antes no estaba disfrazado, antes las reglas del juego incluían el dedazo, no había encuestas, no se le preguntaba a la gente... la cúpula decidía, hoy regresamos a la vieja política, pero con la máscara de transparencia y rendición de cuentas, de ética, de moral, por eso decimos que hay doble moral", sostuvo el senador en un mitin sobre Bucareli.

Enríquez acusa que, para cumplir con la paridad de género ordenada por las autoridades electorales, la dirigencia de Morena entregó la candidatura de Durango a Marina Vitela, alcaldesa de Gómez Palacio, a pesar de que salió tercera en las encuestas, mientras que en Oaxaca, donde había ganado la senadora Susana Harp, fue designando el senador Salomón Jara.

"¡Morena, la esperanza de México, haciendo trampas, haciendo la vieja política, la mafia del poder tanto que se dijo!", lamentó, acompañado de medio centenar de seguidores con chalecos guindas.

Acusó que el 22 de diciembre se "montó un show" en un "hotel muy fifí" frente a la Alameda de la Ciudad de México para informar los resultados de las encuestas en seis estados, pero ya desde el 18 de diciembre había documentos firmados con designaciones de candidaturas; por esos motivos impugnó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena que se respeten las encuestas antes de ir al Tribunal Electoral.

Sin embargo, el duranguense acusó que el dirigente de Morena, Mario Delgado, se ha reunido con algunos miembros de esa comisión, por lo que afirmó también que se promueve la división dentro del partido.

"Ellos han inaugurado la división en Morena, la han inaugurado el pasado 22 de diciembre, no nos pueden ver la cara a los ciudadanos", insistió.

El equipo de Enríquez recorrió ocho estados desde el martes y después de una rueda de prensa en el cruce de Bucareli y Reforma, caminaron hacia el hotel Hilton de la Alameda, donde fueron anunciados los candidatos de Morena el mes pasado y lanzaron gritos de "¡Fuera!", contra Mario Delgado.

El senador rechazó que vaya a renunciar a Morena, pues dijo que aún queda tiempo de corregir esta situación y que, en todo caso, Delgado es quien debería irse.

"Hay una incongruencia enorme entre lo que dice el Presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador y lo que está haciendo el partido", lamentó.