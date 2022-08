En México, hay más de 100 mil personas con reporte de ausencia

Chihuahua.– Para los familiares de personas desaparecidas el tiempo pasa lento, entre dolor, zozobra y angustia.

“Éste es un proceso muy doloroso, una no vuelve a ser lo que era antes, es un proceso muy difícil; nosotros veíamos muy lejana esta situación, sin embargo, es algo que a todas y todos nos puede pasar”, expresó con lágrimas Mónica Barajas, quien desde hace cinco años no ve a su hermano Celso.

“Los días parecen años y aunque los años pasan, el tiempo y una no avanza; nos quedamos estancados viviendo sólo eso”, agregó.

Su caso es acompañado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) desde el 2017, año en el que Celso Francisco Barajas Olivas fue víctima de desaparición forzada en Valle de Allende. El 9 de mayo, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso 16 años y seis meses para cada uno de los cinco policías municipales que participaron en su desaparición tras irrumpir en su domicilio.

Se lo llevaron esposado y hasta el momento se desconoce su paradero.

La Organización de las Naciones Unidas decretó este 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

El delito consiste en el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad a manos de agentes del Estado, de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de la autoridad, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad.

De acuerdo con el informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU (CED) presentado el 12 de abril de 2022, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición son llevados a juicio.

Desde 1964, en México hay más de 100 mil personas desaparecidas; la mayor parte de estas desapariciones ocurrieron a partir del 2006, cuando inició la guerra contra el narcotráfico.

De esos casos, más de 24 mil 700 son de mujeres y más de 74 mil 700 son hombres, mientras que se desconoce el género de más de 500 personas.

En lo que respecta a Chihuahua, la Fiscalía General del Estado señala que del 2020 al 17 de agosto de este año hay mil 611 personas desaparecidas con estatus vigente; de ellas, 268 son mujeres y mil 403 son hombres.

Según datos publicados en la página del CEDEHM, es común que en las zonas en que se producen o comercializan drogas exista complicidad entre los cárteles del narcotráfico y las autoridades.

Además, los altos índices de impunidad, inseguridad y violencia generan desconfianza y miedo en la autoridad, razón por la cual algunas familias no suelen reportar la desaparición de su ser querido.

‘Rendirse no es una opción’

El 2 de marzo de 2002 Paloma Escobar, hija de Norma Ledezma Ortega, salió de su casa y ya no pudo regresar; el 29 de ese mismo mes, sus restos fueron encontrados en el kilómetro 4.5 de la carretera Chihuahua-Aldama.

Desde aquel día, Norma supo que tenía que apoyar a las demás víctimas de desaparición, homicidio y feminicidio; por ello, fundó la organización civil Justicia Para Nuestras Hijas, la cual tiene 20 años dando acompañamiento psicosocial y legal a otras personas que han pasado por esta misma situación.

“Desafortunadamente la problemática de la desaparición de personas permea, continúa, sigue y lamentablemente no hay una respuesta sólida que podamos tener o una esperanza de que estos casos se van a resolver”, expresó Ledezma.

“La realidad nos dice que no hay el suficiente recurso y que la decisión del Estado de establecer una búsqueda como la ley lo señala, activa y eficiente, no será posible; el Estado aún no responde a la necesidad de las víctimas, a la necesidad de las familias de que les regresen a sus familiares; e incluso, ni siquiera tenemos ley de desaparición, trabajamos con la ley federal”, lamentó.

Pasar de ser víctima a ser defensora ha sido una de las cosas que han mantenido de pie a esta “luchadora social”, quien refiere que “rendirse no es una opción”.

“Nosotros las víctimas promovemos las búsquedas que muchas veces el Estado no realiza por voluntad propia; yo no tenía opción y rendirse no era una de ellas, es por eso que yo tomé esa decisión y mi vida está empeñada en esto, vivo para esto”, manifestó.

“Es mi proyecto de vida porque sé en carne propia lo que es tener una hija desaparecida, por lo tanto, yo sé que las familias que viven una desaparición viven la peor tortura que alguien pueda tener, es lo peor que un ser humano, que una madre, que un padre puede experimentar”, declaró.