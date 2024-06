En Jalisco, rechaza Morena derrota

Guadalajara, Jalisco.- Morena no “da su brazo a torcer”. Los guindas se aferran a no reconocer el virtual triunfo de Pablo Lemus en la Gubernatura de Jalisco. Judicializarán la elección al argumentar irregularidades, pero no presentaron pruebas.

Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional guinda, anunció ayer que impugnarán el resultado del cómputo final que le dio al candidato de MC un triunfo de casi 5 puntos por encima de Claudia Delgadillo, de Morena, PVEM, PT, Hagamos y Futuro.

El argumento es que alrededor de un millón 200 mil votos “se perdieron” en su trazabilidad por ser llevados en bolsas negras entre consejos municipales y distritales, como sucedió en el Distrito 10 de Zapopan el miércoles.

“Tenemos pruebas de la pérdida de la cadena de custodia en por lo menos 35 por ciento de los votos de Jalisco”, dijo Delgado.

La ruta jurídica, expuso, comienza hoy cuando entreguen la constancia a Lemus en el Instituto Electoral estatal. De ahí presentarán los recursos ante el Tribunal Electoral de Jalisco, donde prevén los bateen; seguiría la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, en última instancia, la Sala Superior.