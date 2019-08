En cuatro años aumentan feminicidios un 150%

Ciudad de México— Los feminicidios aumentaron 150 por ciento en los últimos cuatro años y las violaciones se incrementaron 37 por ciento en el mismo periodo, según datos oficiales.

En los primeros siete meses de 2019, las Fiscalías y Procuradurías estatales iniciaron 540 carpetas de investigación por feminicidio, mientras que en 2015 se contabilizaron 216.

Es decir, que el promedio diario pasó de 1 a 2.5, de acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que reporta ese delito de 2015 a la fecha.

El año pasado, los estados reportaron 494 feminicidios entre enero y julio, 46 casos menos que este año.

Las cifras del SESNP indican que en enero se abrieron 71 carpetas, en febrero 70, en marzo 84, en abril 74, en mayo 75, en junio 81 y el mes pasado 85.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), consideró que las políticas para combatir la violencia de género han sido un fracaso.

"Se generan instrumentos y la autoridad no los aplica, hay un problema de implementación y de evaluación; la violencia a las mujeres no se ve como un problema sistémico", comentó.

"Tenemos un problema grave: ¿de qué sirven los protocolos si cuando llegan los casos no se aplican?; la verdad es que es un fracaso".

En entrevista, dijo que las Procuradurías no investigan las muertes dolosas de mujeres bajo protocolos de feminicidio, a pesar de que así lo acordó el Consejo Nacional de Seguridad Pública en 2017.

"No se aplican (los protocolos); puedes tenerlos, pero no se implementan porque los gobiernos no quieren acreditar el delito, prefieren tener muchos homicidios, pero no feminicidios.

"También tenemos mucha corrupción e impunidad. La autoridad, todo lo que tiene que ver con violencia comunitaria, la prefiere invisibilizar, (...) a fuerza lo reduce a la violencia familiar", indicó.

En cuanto a violaciones, el SESNSP registró 9 mil 928 casos entre enero y julio de este año, 37 por ciento más que los 7 mil 242 reportados en el mismo lapso de 2015.

La cifra de este año también fue 11 por ciento mayor a la registrada en los primeros siete meses de 2018, que acumularon 8 mil 877 casos.

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, rechazó ayer que haya inacción de las autoridades federales en el combate a la violencia de género.

"No hay inacción, estamos comprometidas. Este es uno de los grandes temas con los cuales nosotros tenemos que trabajar", mencionó.

"Ahí está la titular de Inmujeres, comprometida también en estos temas de violencia, y sin duda alguna Conavim también, que es la comisión para erradicar la violencia".

En entrevista, la Secretaria aseveró que todas las Secretarías de Estado, "verdaderamente" tienen el compromiso de combatir la violencia contra las mujeres.