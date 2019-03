En crisis albergues para migrantes en BC

Mexicali— Albergues en Mexicali de apoyo a migrantes se declararon en crisis debido a la falta de recursos económicos federales, estatales y del municipio.

Uno de ellos, el llamado Hotel del Migrante cerró este año, mientras que la mayoría pide el apoyo de la ciudadanía para solventar las rentas, alimentos y hospedaje.

Durante enero y parte de febrero, los migrantes que podían alojarse en dicho lugar durmieron en un parque público de la zona centro, aseguró el coordinador del albergue, Sergio Tamai García.

"Cerramos a principios de año", mencionó, "unos días de lluvia y granizo abrimos temporalmente, pero como ya no tenemos electricidad los atendimos con velas. En 2014 llegamos a recibir a 800 personas en ese albergue, ahora no podemos más con la renta, ni la luz".

"La gente sigue durmiendo en los parques públicos", expuso, "una de las cosas que se queja la Federación es que no hay transparencia en la asignación de los recursos, van a hacer auditorías en todo el País, y ya no hay apoyo del Fondo Migrante este año".

En Mexicali hay 15 albergues, algunos con inmuebles en renta y pagan luz y agua con donaciones de particulares o recursos de la Federación, que entrega el Gobierno del Estado.

Otro activista, Gonzalo Pacheco, anunció que el Grupo de Ayuda para el Migrante de Mexicali debió cambiarse de inmueble debido a que ya no pudieron pagar la renta.

Representantes de albergues indicaron que siguen recibiendo a migrantes centroamericanos y además atienden familias mexicanas deportadas y desplazadas en el País por violencia.