En 2024, mi jubilación y relevo generacional: AMLO

Alejandro Mendoza / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que debe haber un relevo generacional en la política una vez concluya su mandato.

"Considero que para entonces (cuando termine mi mandato) habré cumplido y vienen nuevas generaciones y tiene que haber relevo generacional", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal recordó que en 2022 se someterá a la revocación del mandato.

"Lo he dicho muchas veces, incluso promoví la reforma de la Constitución para que exista la revocación del mandato, y me voy a someter a la revocación del mandato el año próximo. Si el pueblo dice ya no queremos que siga, me voy, porque el pueblo pone y el pueblo quita.

"Yo termino, si paso la prueba de la revocación del mandato, termino en septiembre del 24 y ahí sí, allá donde va a valer mucho más la quinta. Y misión cumplida, jubilación y no vuelvo a participar en nada. Ni líder moral, ni cacique político ni opositor, nada de nada", aseguró.

López Obrador agregó que él no tiene apego por el poder y que el dinero es lo menos importante en la vida.

"A veces el que tiene mucho poder es también muy infeliz. Entonces, ni los títulos, ni la fama ni el dinero, ni lo material es lo más importante en la vida

"El poder por el poder no me interesa, por eso, como no tengo apego a ese poder, voy a estar aquí hasta el 24, hasta que me lo permita el pueblo", finalizó.