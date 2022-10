Emprenden venezolanos viaje desde Chiapas... pero a su país

Chiapas.- Grupos de migrantes venezolanos que habían avanzado por México para llegar a Estados Unidos iniciaron otro viaje este jueves, pero de retorno a su país.

Desde esta mañana, los venezolanos salieron de manera voluntaria en balsas y diferentes embarcaciones por el río Suchiate para llegar a Guatemala, y desde ahí seguir un camino por Centroamérica y Sudamérica para llegar a Venezuela.

PUBLICIDAD

Yeferson, de 22 años, dijo que su trayectoria se frenó hasta la Ciudad de México, donde nunca encontró trabajo y después se enteró que había pocas o nulas posibilidades de que en Estados Unidos le abrieran la frontera, por lo que decidió regresarse a Venezuela.

"Me fui de raite con unos mexicanos que me ayudaron, ya en Ciudad de México uno no encuentra trabajo, ni ayuda, ni nada, por eso me vine en autobús de regreso", dijo el joven que viaja cargando una mochila.

Yulia, otra venezolana que viaja con su esposo e hija, explicó que su viaje llegó hasta Tapachula, pero previamente cruzaron este río Suchiate, tomaron el transporte público y se metieron por el monte para evitar el retén migratorio.

Tras cinco días de dormir en la Plaza Central de Tapachula, sin respuesta de cómo seguir su paso y legalizar su estancia para pedir asilo en Estados Unidos, comenzó la desesperación.

"Te dan un documento en Oaxaca, pero ¿De qué sirve? Si no te dejan entrar a Estados Unidos, nos regresamos", expresó a Grupo Reforma.

Ven chiapanecos inicio de retorno de venezolanos

Cristóbal, quien coordina las balsas del río Suchiate, contó que justo este jueves es cuando comenzaron a notar el regreso masivo de venezolanos, quienes piden poder cruzar gratis hasta Guatemala.

"Hasta medio día de hoy, al menos 30 migrantes venezolanos hemos detectado que han empezado a irse de México", dijo.

Un elemento de la Guardia Nacional (GN) que vigila los márgenes del afluente, junto con el Instituto Nacional de Migración (INM), confirmó que este jueves ha sido el día en el que iniciaron estos viajes de retorno a Venezuela.