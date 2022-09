Emplaza Suprema Corte a AMLO por comisionados del IFT

Ciudad de México— Una ministra de la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la controversia constitucional por la omisión del Ejecutivo de nominar a tres comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La ministra Yasmín Esquivel notificó ayer el acuerdo de admisión, en el que dio 30 días hábiles al presidente Andrés Manuel López Obrador para que conteste la demanda del órgano autónomo.

El IFT opera con sólo cuatro de sus siete comisionados, pese a que es obligación Constitucional del Ejecutivo proponer los nombramientos al Senado, misma situación que se presenta en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

La Corte no tiene plazo para resolver el litigio, y en el caso de Cofece, desde finales de 2021 admitió una controversia similar, que aparentemente aun no cuenta con proyecto de sentencia y no está en la lista de sesiones del Pleno.

En agosto pasado, cuando acordó presentar su controversia, el IFT afirmó que la omisión del presidente López Obrador incide en su ámbito de competencia al poner en riesgo facultades orgánicas y funciones esenciales que le han sido conferidas, lo que afecta la autonomía que le otorgó la Constitución.

Además, transgrede el mandato constitucional de paridad de género debido a que el Pleno del IFT está integrado actualmente sólo por hombres.

Otro problema que, por primera vez, ninguno de los comisionados en funciones es abogado, pese a que se trata de un órgano que genera normas y regulación para todo el sector.