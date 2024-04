Emplaza AMLO a presentar pruebas sobre narcodinero

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a que se presenten las pruebas de que recibió dinero del narco para su campaña de 2006, pues acusó que todo se trata de una campaña calumniosa.

En su conferencia mañanera, reaccionó al nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, "La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa", quien refiere que capos de la droga como Arturo Beltrán Leyva y Sergio Villarreal, "El Grande", hicieron distintas entregas de dinero en efectivo a la campaña presidencial del PRD hace 18 años.

"Los convoco, los emplazo, a que presenten pruebas", pidió López Obrador desde Palacio Nacional.

El Mandatario aseguró que en la actualidad los de "la mafia del poder" ya no pueden "engatusar" a la ciudadanía porque está muy politizada y aunque se difundan reportes que lo relacionan con el crimen organizado, los medios y periodistas reconocidos no podrán imponer su versión.

"(Al pueblo) no es fácil engatusarlo, manipularlo, podrán ser los más famosos periodistas que ganan hasta 20 millones al mes ¡No!

"Podrán ser las más implorantes televisoras, cadenas de radio y periódios pseudo independientes como REFORMA ¿Quién saca el reporte del libro de Anabel Hernández? El REFORMA, pero se meten a decirle: ¿a ver, dónde están tus pruebas? No, porque es golpear", acusó.

REFORMA publicó ayer, con autorización de Editorial Grijalbo, extractos de la obra donde se afirma que en un encuentro sostenido por AMLO, acompañado por su encargado de seguridad entonces, Audomaro Martínez, recibió un maletín con dinero de manos de Sergio Villarreal.

Las afirmaciones proceden de testimonios anónimos que Anabel Hernández identifica como integrantes del Cártel de Sinaloa. La autora asegura, conforme a declaraciones de entrevistados, que López Obrador sostuvo ese encuentro con "El Grande" en un hotel de Gómez Palacio, Durango, y ahí le entregaron dinero en una maleta.

Esta mañana, el Presidente dijo que si hubiera recibido narcodinero no tendría autoridad moral para enfrentar una campaña que pretende desprestigiarlo.

"En primer lugar, podemos enfrentar a la mafia del poder en México, y lo estamos haciendo y también lograr que nos respeten los que pensaban que México era una colonia de Gobiernos extranjeros y que podían hacer y deshacer y violar nuestra soberanía.

"Para poderlos enfrentar hay que tener autoridad moral, porque se imaginan si en efecto yo recibo maletas de dinero, pues no podría yo, no estaría aquí, no podría enfrentarlos", sostuvo.

Asimismo, afirmó que grupos conservadores del País están detrás de la estrategia para relacionarlo con capos de la droga a través de un publicista vinculado con la DEA o con la CIA, por lo que invitó a que se presenten las denuncias correspondientes.

"Si hay diferencias que se expresen, que se manifiesten, incluso que se excedan las denuncias, porque hay exageraciones y muchas calumnias, en este tiempo (electoral), el caso de lo que estamos padeciendo como Gobierno, en lo que corresponde al Presidente, a ya saben quién, estoy enfrentando una campaña muy vulgar y desde luego, calumniosa.

"Todo esto de #AMLONarcotraficante, #PresidenteNarco, (lo impulsa) un publicista, o varios, creo que del extranjero, de esos vinculados a las agencias de los gobiernos extranjeros, no sé si de la CIA o de la DEA, con vínculos con los grupos conservadores de México que no les gusta la transformación, que ven afectados sus intereses, sus privilegios, más que nada", abundó.