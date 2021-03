Emite INE reglas para evitar bloques con pluris

Tomada de internet

Chihuahua—El Instituto Nacional Electoral (INE), emitió nuevas reglas para evitar la sobrerrepresentación partidista en la cámara de diputados, en específico, para evitar que los partidos que establezcan alianzas con otras fuerzas políticas mayoritarias puedan conformar bloques que en la práctica excedan el 8 por ciento de la representación proporcional a través de plurinominales.

El diputado federal panista, Mario Mata, dijo que si bien los diputados no tienen nada que ver con esta decisión, desde su postura personal ve con buenos ojos el hecho de que las diputaciones plurinominales se repartan de manera equitativa y justa, conforme a la ley vigente.

Comentó que lo más probable es que esta interpretación y aplicación de la Ley Electoral por parte del Instituto Nacional Electoral, termine en el Tribunal Federal Electoral y no prospere.

Para poder colocar a los diputados electos en una bancada, el INE utilizará tres criterios. El primero de ellos es el de militancia efectiva, es decir, que independiente de si va o no dentro de una coalición el candidato que resulte ganador, la curul se contabilizará para el partido en donde milite y no se pase a otro de la alianza a la que pertenezca.

El segundo criterio, es que cuando el candidato ganador no pertenezca de manera formal a ningún partido, pero compita representando a una coalición, la plurinominal se entregará al partido en que se haya registrado de manera oficial ante el INE.

El tercer criterio es, que en caso de reelección, los diputados se registrarán a la bancada a la que pertenecieron hasta que formaron su carta de solicitud de reelección ante los órganos electorales.

Mata, mencionó el ejemplo de Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, quien en 2018 entró a la cámara como miembro de la bancada del PT, para evitar que se dijera que Morena estaba sobrerrepresentado.

“En mi opinión, esto no se va a sostener, yo creo que se va a ir al Tribunal (Federal Electoral) y lo van a trona, esperemos que no, pero yo creo que va a ser muy difícil que se sostenga”, explicó el diputado, aclarando que el INE no está legislando, sino realizando una interpretación de la ley y efectuado su aplicación.