Elogia AMLO desempeño de Taddei en INE: estoy muy satisfecho

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar "muy satisfecho" con el desempeño que ha tenido Guadalupe Taddei al frente del INE luego de la jornada electoral que dio el triunfo a Claudia Sheinbaum.

"Sí, tienes toda la razón, hay quienes se oponen a estas reformas, no quiero meterme a opinar sobre el INE, sólo decir que me ha gustado el desempeño de la presidenta del INE. No sé si reciba, si esté sometida a presiones o no, pero actuó bien, ha actuado bien.

"Y salió la señora y dio a conocer con una muestra bastante amplia, cercana a los resultados. Entonces yo estoy, no sé si está siendo presionada o no, yo estoy muy satisfecho con su desempeño", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal mencionó que "está bien" que Taddei sea la presidenta del INE y que ahora tocará esperar a los resultados del Tribunal Electoral (TEPJF).

"Entonces yo creo que está bien la señora y hay que esperar ahora al resultado del Tribunal, pero ya la gente está muy contenta, mucho muy contenta, y también los que fueron mal informados ya también se están dando cuenta que están más tranquilos porque fueron engañados", mencionó.

López Obrador reiteró que la democracia en México existe gracias al pueblo y que sólo éste puede decidir su libertad.

"La democracia la tenemos por el pueblo, no olvidemos eso y se gana cuando el pueblo decide ser libre como lo mencionaba Hidalgo. El pueblo que quiere ser libre lo será y eso es lo que está demostrando nuestro pueblo, por eso es un ejemplo mundial", agregó.