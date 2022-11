Elogia AMLO a Ricardo Mejía: 'me aligera la carga'

Ciudad de México— En medio de la disputa por la candidatura de Morena a la Gubernatura de Coahuila entre el senador Armando Guadiana y el subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía, el presidente Andrés Manuel López Obrador elogió al segundo, a quien calificó de uno de los mejores funcionarios en seguridad.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal aseveró que Mejía Berdeja -político y abogado originario de Torreón, Coahuila- le aligera la carga.

"Aprovecho por agradecerle a Ricardo por su trabajo, es de los mejores servidores públicos en esta materia, nos ha ayudado muchísimo, es un gran apoyo, es quien me aligera la carga en este tema que nos preocupa y ocupa, que es el de garantizar la paz, la tranquilidad, que no haya impunidad", declaró.

Al abordar el tema de corrupción de jueces que liberan a criminales en días de descanso, el Jefe del Ejecutivo insistió en que Mejía le ha ayudado para que no haya impunidad.

"Tenemos que estar muy pendientes porque hay jueces del Poder Judicial, aunque parezca increíble, que les gustan los sabadazos, termina la semana y como sábado y domingo no hay actividad, de repente una orden para dejar en libertad a un delincuente de altos vuelos, porque ya se le terminó el periodo de castigo o porque se integró mal la averiguación o porque no se presentaron las pruebas".

"(...) Esto ya cambió, ya no va a ser igual y tardó mucho tiempo estamos hablando de siglos, por eso nos ha ayudado mucho, aquí el abogado, Ricardo Mejía, para atender todos estos casos, o sea, que no haya corrupción y que no haya impunidad, que está ahí, están queriendo regresar a lo que imperaba al sistema o el régimen autoritario, corrupto", aseveró.

En respuesta, Mejía agradeció al tabasqueño en el arranque del informe semanal Cero Impunidad.

"Gracias, Presidente, por sus generosas palabras", dijo.

Armando Guadiana, candidato a la Gubernatura en 2017 y a la Presidencia Municipal de Saltillo en 2021 por Morena, ha acusado a Ricardo Mejía de iniciar una "guerra sucia" en su contra. En respuesta, el funcionario acusa al senador de ser un aliado del PRI en el Estado.

En octubre comenzaron a aparecer en medios de circulación nacional noticias sobre una presunta investigación de la FGR sobre movimientos financieros de Guadiana, quien apuntó hacia Mejía Berdeja como el autor intelectual de tales publicaciones.

En videos subidos a sus redes sociales, el subsecretario de Seguridad se refirió a Guadiana como "este personaje" y lo acusó de "comer del mismo plato" del Gobernador Miguel Ángel Riquelme y su virtual candidato a la Gubernatura, Manolo Jiménez.

El pleito escaló el 18 de octubre. Guadiana pagó para publicar desplegados a página completa en varios medios, donde acusaba directamente al Jefe de Comunicación de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, de ocupar el "aparato gubernamental" para atacarle con información personal y de sus empresas.

Guadiana resaltó que él acompaña desde 2011 al movimiento lopezobradorista, impulsó la creación de Morena, y resistió la embestida de los Moreira, quienes en 2012 lo denunciaron por delincuencia organizada y, tras una larga investigación, quedó exonerado.

En respuesta, Mejía Berdeja acusó que los "ataques" del senador provenían de "la mano que mece la cuna", en alusión directa al Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y de su "jefe político", Rubén Moreira, con la intención de imponer a su sucesor Manolo Jiménez.