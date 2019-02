Elimina AMLO spot de Sectur

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó bajar el spot de la Secretaría de Turismo (Sectur) que utilizaba su imagen y el logo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Esto tras considerar que no constituye un Gobierno democrático.

"Instruí para que bajaran un video que se hizo donde aparece Morena, un video que se utilizó para dar a conocer un plan de turismo, eso no corresponde a un gobierno democrático.

"Nada más le da elementos a nuestros adversarios para decir 'ya ven son lo mismo, son iguales, es un partido de estado, es un gobierno que apoya a un partido y no, no somos iguales'", informó en conferencia mañanera.

Reforma publicó que un promocional de la Secretaría de Turismo que incluye la imagen de López Obrador y el logo de Morena causó polémica en redes sociales por considerar que muestra una propaganda política a favor del Presidente.

Ayer, el Senado exhortó a la Sectur a acatar los lineamientos del Artículo 134 constitucional para que sus spots y promocionales no contengan imágenes del Ejecutivo y del logo de Morena.