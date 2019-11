Eligen a Rosario Piedra como titular de CNDH

Ciudad de México— En medio de un proceso cuestionado, el Senado de la República eligió a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para los próximos cinco años.

La hija de la fundadora del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, logró 76 votos a su favor de 114 emitidos, con lo que alcanzó las dos terceras partes requeridas para su nombramiento.

Previo a la votación, los panistas exhibieron en el Pleno fotografías de Rosario Piedra como candidata de Morena en las elecciones pasadas.

De acuerdo con el colectivo #CNDHautónoma, que fue consultado por el Senado durante el proceso, la titular de la CNDH debía garantizar autonomía e independencia del Ejecutivo.

“Puede tener una cercanía ideológica, pero idealmente que no tenga que ver con una militancia”, indicó Itzel Checa, integrante del colectivo.

Rosario Piedra relevará a Luis Raúl González Pérez como Ombudsperson por los próximos 5 años.

“(Con el Gobierno) será una relación de respeto, pero se hará lo necesario si alguna instancia del Estado violencia los derechos”, dijo la futura titular de la CNDH a Reforma, cuando fue elegida para la terna final de aspirantes.

“No podría yo traicionar a mis propios intereses, yo he sido víctima y muchas familias allegadas a mí, no puedo traicionarlos, no estaría a gusto conmigo misma”.

Después de dos votaciones fallidas la semana pasada, este jueves el Pleno realizó una tercera votación en la que Piedra superó a José de Jesús Orozco y a Arturo Peimbert.

El apoyo de Morena a Piedra fue cuestionado luego que el propio presidente de la República dijera públicamente que prefería que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estuviera encabezada por una víctima, perfil que sólo cumplía Rosario Piedra.

Hoy el Partido Verde hizo público que votaría por ella.