Eligen a morenista Ana Lilia Rivera presidenta de Senado

Ciudad de México.- La mayoría en el Senado eligió a la morenista Ana Lilia Rivera como presidenta de la Mesa Directiva.

Con 32 votos, la senadora se impuso a sus correligionarias Marybel Villegas, quien obtuvo 26 votos y a Bertha Caraveo, quien obtuvo dos votos, a pesar de que por la mañana anunció su declinación.

Al agradecer a sus compañeros de bancada su apoyo, Rivera aseguró que llega a la presidencia de la Cámara alta limpia y libre.

"En la vida todo me ha costado, nunca, nunca nadie me ha regalado nada, llego limpia, llego libre, llego con los votos limpios y honestos de mis compañeros, eso me permite ser una Presidenta a su servicio, al servicio del Senado, de la institución y del gran movimiento de transformación al que pertenecemos", dijo.

El coordinador Eduardo Ramírez indicó que para el cargo de vicepresidente, los morenitas Sergio Pérez y Casimiro Méndez obtuvieron un empate con 29 votos y dos nulos, por lo que realizarán una nueva votación después de la hora de la comida.

Durante un momento, los morenista se enfrascaron en una discusión sobre el mecanismo para elegir al vicepresidente después del empate.

La senadora Nancy Guadalupe Sánchez propuso incluir a Marybel Villegas en la pelea por la vicepresidencia, lo que generó la inconformidad de sus compañeros de bancada, quienes demandaron continuar con el mecanismo establecido por la convocatoria y no generar este tipo de precedentes.

"¿Por qué no Marybel a la vicepresidencia y que los dos compañeros que quedaron empatados se desempate ahí quien queda, cualquiera de los dos, que sea hombre o mujer? Mi humilde aportación", propuso.

"Votamos por los compañeros que se inscribieron para vicepresidente, quedaron empatados, vamos a desempatarlos, hasta en las canicas se desempata uno. Yo propongo que el proceso siga democrático, limpio, transparente", demandó la senadora Margarita Valdez.