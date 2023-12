Eligen a Adrián Alcalá como presidente del INAI

Agencia Reforma | "No me prestaré al juego de redes que buscan desprestigiar mi persona". Agencia Reforma | "No me prestaré al juego de redes que buscan desprestigiar mi persona".

Ciudad de México.- En medio de acusaciones de falta de ética y moral, Adrián Alcalá se convirtió en el nuevo presidente del INAI para el periodo 2023-2026. Pese a que la comisionada Julieta del Río también iba a participar en la contienda, de último momento bajó su candidatura y acusó que no había condiciones porque no podía ser dirigido alguien sin ética y moral. Del Río dijo que públicamente su vota era para Josefina Román porque no podía votar por alguien "inmoral". Indicó que la presidencia la debe encabezar una persona con calidad moral y no alguien que no defienda las auditorías y no denuncie la corrupción. Después de que en cuatro rondas, Josefina Román y Adrián Alcalá empataran, la presidenta Blanca Lilia Ibarra dio su voto de calidad en favor de Alcalá. Durante su presentación de trabajo, Alcalá se defendió de las acusaciones que buscan desprestigiarlo. "No me prestaré al juego de redes que buscan desprestigiar mi persona".