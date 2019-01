Elegirán a Gobernador en Puebla el 2 de junio

Ciudad de México— El próximo 2 de junio se elegirá de manera extraordinaria al nuevo Gobernador de Puebla tras la muerte de la panista Martha Erika Alonso.

El Congreso local decidió que en el primer domingo de ese mes se realice el procedimiento, a la par de los que también habrá para renovar diversos cargos locales en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

El pasado 25 de enero, representantes parlamentarios de distintos partidos se reunieron con consejeros del INE para detallar y garantizar un correcto contenido de la convocatoria que cumple su plazo de publicación el próximo jueves.

El diputado José Juan Espinosa, del PT, confirmó a REFORMA que esa fecha ya la tenían definida con anterioridad.

De acuerdo al artículo 217 del Código de Instituciones y Procesos Electorales estatal, la campaña para elegir al Gobernador deberá durar 60 días, cuestión con la que está de acuerdo el legislador petista.

"No entrar a modificaciones cuestionables o impugnables al no haberse legislado con un año de anterioridad como se debe en reformas de materia electoral", precisó en entrevista.

Gabriel Biestro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, expuso que será mejor el proceso electoral no sea realizado por el Instituto Electoral Estatal tras los antecedentes que éste tuvo en 2018.

Mientras tanto, en Puebla seguirá como Gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, político de 85 años que fue Alcalde de la capital en la década de los 80 bajo las siglas del PRI.