Elegir candidaturas no es concurso de antigüedad: Alfaro

Ciudad de México.- El gobernador Enrique Alfaro aseguró hoy que la definición de candidaturas de Movimiento Ciudadano (MC), con miras a las elecciones del 2024, no es un concurso de antigüedad.

El mandatario dijo que tampoco pesará la amistad que tiene con algunos integrantes del proyecto, sino que se buscará llegar a un acuerdo en función de lo que más le convenga al partido.

"Me parece que están inventándose historias que no existen", dijo el mandatario estatal en entrevista a radiofónica en DK 1250.

"Como en mi discurso planteé que quienes me han acompañado en la lucha desde hace 20 años, que como hay algunos que no estaban desde hace 20 años, ya están fuera. No es un concurso de antigüedad o de quién es más mi amigo, la realidad es que MC tiene que construir un acuerdo en función de lo que sea más conveniente para el proyecto y eso todavía no está claro porque faltan de verse muchas cosas en lo nacional y en lo local".

Alfaro dijo que la capacidad de encontrar equilibrios dentro de MC estará a prueba en los próximos días.

"Estamos a prueba en términos de nuestra capacidad para encontrar ese equilibrio y creemos, además, que tenemos liderazgos muy importantes que van a representar bien a nuestro proyecto", aseguró.

El viernes, Alfaro anunció que no buscaría la candidatura presidencial, que se quedaría en Jalisco a cerrar el sexenio y después se retiraría de la actividad política.

También dijo que entregará la estafeta política a los liderazgos que se formaron en la lucha en más de 20 años como proyecto político.