Elección en Yucatán inicia con expectación y retrasos

Mérida, México.- Con gente esperando afuera de algunas casillas inició este domingo la jornada electoral en Yucatán, donde los ciudadanos además de votar para la Presidencia de la República lo harán para la Gubernatura, el congreso local y federal y presidencias municipales.

Mercedes Sosa Heredia, maestra jubilada, llegó a las 6:40 horas a la casilla 0426 del Centro de Mérida para ser la primera de la fila.

Sólo llego equipada con un termo de agua fría y por desayuno tomó un café en su casa.

"Siempre he cumplido con mi deber cívico. Soy maestra jubilada y estoy feliz de estar de primero como siempre. Ahorita tengo ya una hora esperando, pero muy a gusto, muy tranquila. Me levanté a las 5:30 para venir a cumplir con mi deber cívico," indicó.

En la la casilla especial instalada en el Centro de Convenciones Siglo 21 hubo ciudadanos que comenzaron a llegar a las 4:30 horas y antes de que abriera la fila de espera ya era enorme.

Las casillas instaladas en la Escuela Primaria Juan Pablo Sabido Sosa, donde va a votar el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Joaquín "Huacho" Díaz Mena, abrieron con una hora de retraso debido a que faltaban funcionarios.

Esto provocó la molestia de los electores, quienes llegaron desde temprana hora y discusiones con los encargados pues pidieron que primero pasarán las personas discapacitadas y de la tercera edad.

"Deja pasar a toda la gente, llevan una hora en el sol, que pasen todos de una vez", reclamó un hombre a otro que intentaba ordenar el ingreso al patio del centro escolar.

"Llegué desde las 7:30 y apenas ahorita, que son las 9:00, nos van a dejar pasar. No me quejo, pero siempre me pasa que abren tarde mi casilla", dijo Leonor Chuc.