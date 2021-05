El que nada debe, nada teme, dice Ebrard

Alfredo Moreno / Agencia Reforma

Ciudad de México— El canciller Marcelo Ebrard aseguró que el que nada debe, nada teme, luego de ser cuestionado por el incidente en la Línea 12 del Metro que dejó al menos 23 muertos, la cual fue construida e inaugurada durante su gestión como Jefe de Gobierno capitalino.

"Decirte que el que actúa con integridad no debe tener temor a nada, por eso yo digo: el que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto, como todos, pero además como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la Línea, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades, sobre la base de los peritajes y los deslindes que hagan.

"Entonces la disposición de mi parte es estar en plena condición de cooperar y colaborar en lo que sea necesario, en aquello que me requieran y estar siempre presente en todo", señaló en conferencia matutina.

Pide Sheinbaum esperar dictamen, no especular

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se buscará a una empresa internacional para que realice un peritaje externo por la caída de una trabe de la Línea 12 y que la Fiscalía General de Justicia capitalina también hará su investigación, por lo que pidió esperar los resultados y no especular.

"Informo también que como siempre la Fiscalía General de justicia debe llevar a cabo el peritaje, que inició justamente en la noche de ayer, pero además estamos y lo informaremos el día de hoy, buscando una empresa internacional con certificado, tanto en Metro como en asuntos estructurales, para que haga un peritaje técnico externo y que podamos llegar a las causas de este lamentable incidente", afirmó.

Señala que se ha dado mantenimiento a toda esta Línea, ¿quiere decir que ha fracasado el mantenimiento por lo que sucedió en la noche?, se le cuestionó.

"No podemos decir nada hasta que no tengamos los peritajes, es la responsabilidad que tenemos. Especular exactamente qué pasó no nos ayuda nadie, y por eso precisamente estamos buscando el peritaje de la Fiscalía General de Justicia y un peritaje externo que nos pueda decir exactamente cuáles fueron las causas", respondió Sheinbaum.

¿Pero no es evidente la falla, habla de revisiones diarias, pero a la luz de este accidente no se puede señalar que es una falla o un fracaso?, se le insistió.

"Lo que ocurrió fue la caída de una trabe en esta zona, las causas de la caída de esta trabe las tenemos que conocer a través de un peritaje", comentó.