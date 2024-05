El PRI será el nuevo Partido Verde, dice Máynez

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez aseguró que la renuncia de Alejandra del Moral al PRI evidencia una vez más los nexos con Morena y que el tricolor será el nuevo Partido Verde.

"Me da mucha ternura que todos los del frente se la pasaron diciendo que en el Estado de México se jugaba todo, y que era la madre de todas las batallas, y terminamos con un gobernador entregado a los brazos de Morena, y con una candidata que hoy, pues da ese paso que evidencia una vez más los nexos del PRI de Morena", afirmó Álvarez Máynez antes de su reunión con miembros de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios de la Ciudad de México.

Además, dijo que ayer en Campeche pronosticó que el PRI se va a convertir en un satélite de Morena en los próximos años.

"Seguramente en Campeche hasta van a hacer alianza para tratar de detenernos, y en varios estados. Esa es la vocación. El PRI va a terminar siendo el nuevo Partido Verde, y pues lo que están haciendo muchos es adelantarse al anterior Verde. Eruviel, Murat... eso es un asunto que está muy claro. No lo ve quien no quiere ver, pero está muy claro que hoy está desfondada esa coalición PRI-PAN".

Afirmó que hay una sistemática campaña del PRI y del PAN contra Movimiento Ciudadano.

Por otra parte, Álvarez Máynez pidió al Tribunal electoral que ya permita tener certeza.

"Hago un llamado a que el Tribunal deje de manosear la elección con resoluciones de último minuto.

"Tenemos problemas con el tema de Campeche, con el tema de Acapulco, que nos siguen intentando bajar candidatos por cuestiones frívolas el PRI y Morena. Y ojalá que el Tribunal le dé certeza a la elección, dejando que participen los candidatos y que la gente decida. La verdad es que me parece lo más sano".

El emecista advirtió que le preocupa que la coalición viole la veda electoral.

"En la coalición los veo muy desesperados que van a violar la veda electoral. Tengo información de que tienen más guerra sucia para la veda electoral.

"Si ustedes ven los spots, son igualitos los spots de guerra sucia que los spots que publican. El spot que publicaron contra nosotros robándose un spot nuestro o haciendo pasar falsificando, pues es igualito a los que hacen, son las mismas productoras.

"Me preocupa que están pensando en eso, pero bueno, pues hay que mantener la calma y estar confiados en que la gente salga a votar, porque a nadie le conviene que se enrarezca el proceso electoral".

Además, informó que el domingo votará alrededor de las 9:00 horas, cerca del Parque México.

Cuestionado respecto a una publicación sobre corrupción de Cuitláhuac García, gobernador morenista de Veracruz, aseguró que él siempre ha dicho que es un impresentable.

"El problema que tiene Morena es que, aunque el presidente (Andrés Manuel López Obrador) diga que Morena no roba, no miente y no traiciona al pueblo, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, Layda, pues roban, mienten, traicionan al pueblo.

"Ojalá (los veracruzanos) se animen a mandar al diablo a los yunes, a los duartes, a los cuitláhuacs que tanto daño le han hecho a su estado. Es un estado grandísimo, con todo para tener prosperidad, y fue un estado que llegó a ser una potencia en México.

"La gente en los estados debe de ver que los gobiernos locales de Morena le están fallando y pues en mi caso por supuesto que llamo a que le den una alternativa, una oportunidad a Movimiento Ciudadano".