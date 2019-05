El poder no me seduce: Barbosa

Ciudad de México— Miguel Barbosa, candidato de Morena-PT-PVEM a Gobernador en Puebla, cerró su participación en el debate afirmando que es un candidato de vida sencilla que nunca se ha dejado seducir por el poder.

"Amigas y amigos: soy Miguel Barbosa, un poblano nacido en Puebla. Soy un hombre de vida sencilla, de vida normal, que no seduce el poder. Soy un hombre que a los 59 años me declaro feliz. Encontré el amor de mi vida con Rosario, soy un hombre que entiende la felicidad como una relación y un equilibrio entre el vivir y la naturaleza. Promuevo este concepto porque es un concepto moderno. Debo decirles que podemos estar mejor en Puebla", afirmó Barbosa.

Durante el último bloque de Seguridad, Federalismo y Estado de Derecho, Barbosa se confrontó con el candidato del PRI -Alberto Jiménez Merino- luego de que éste mostrara una foto del morenista con el ex Gobernador fallecido Rafael Moreno Valle.

"Sí, efectivamente, ha habido malos Gobiernos en Puebla, pero aquí están sus cómplices y me parece que eso también habría que tomarlo en cuenta. Es necesario revalorar la política, es necesario salir de estas confrontaciones tan lamentables para llevar a los ciudadanos a un mejor futuro", dijo Merino mientras mostraba la imagen de Barbosa con el panista fallecido.

En respuesta, el candidato de Morena exhortó al priista a ser "buen ciudadano" y denunciar el paradero del ex Gobernador de Puebla, Mario Marín, a quien recientemente la Interpol giró una ficha roja para que sea buscado en más de 190 países por el caso Lydia Cacho.

"Yo decirle al candidato del PRI, que también viene como derrotado, que puede comportarse como buen ciudadano y que vaya a la autoridad y le diga dónde está escondido Mario Marín, su mentor, para que sea detenido", agregó el candidato.

Miguel Barbosa compite por segunda vez como candidato a la Gubernatura de Puebla luego de la muerte de la ex Gobernadora Martha Erika Alonso, quien resultó vencedora en los comicios del año pasado.