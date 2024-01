El nuevo Taxco: vivir con miedo

Taxco, México.- "Pásenle, pásenle", invita a los turistas una comerciante de Taxco que tiene su tienda de joyería de plata en la Plazuela de San Juan, en el Centro Histórico de esta ciudad donde la gente lleva ocho días con el miedo y la zozobra.

"Cerramos a las cuatro y aprovechen ahorita para ver la joyería", les insiste la señora a los peatones.

Es fin de semana, domingo 28 de enero, y en las calles de Taxco la gente es poca, entre lugareños y visitantes, algo que la misma Secretaría de Turismo estatal confirmó al reconocer que en ocho días la afluencia turística cayó del 61 al 12.1 por ciento.

La Plaza Borda, donde convergen restaurantes, bazares, tiendas de joyería y cafeterías, luce casi vacía, y sus horarios ya no son los mismos desde que no dejan de pensar en un posible ataque de "La Familia Michoacana (FM)".

En contraste, fieles a sus costumbres, los lugareños acuden puntualmente a las misas católicas que se oficiaron en la Catedral de Santa Prisca y en las otras 10 iglesias ubicadas en distintos barrios y colonias de la ciudad.

Eso sí, después de los eventos religiosos todos directo a sus casas, unos a pie y otros en vehículos propios, o a través de 'aventones', porque aquí desde hace más de una semana solo los valientes, 'malos' o despistados merodean en la vía pública después de las 18:00 horas.

Se ven pequeños grupos de visitantes de Europa, nada comparado con semanas pasadas, pero al preguntar por los de Estados Unidos, quienes tienen la recomendación de no viajar aquí a través de una alerta de su Embajada, no se encontró a ninguno.

Los 22 hoteles y dos casas de huéspedes de categoría turística tuvieron cancelaciones de reservaciones desde que se supo que en Taxco reina el caos por las amenazas y ataques de los sicarios que mantienen en jaque a la ciudad.

Ya van ocho días con el transporte público local y foráneo suspendido; los taxis colectivos hacia Pilcaya, Tetipac e Iguala, municipios vecinos, tienen prohibido dar el servicio por estas amenazas, dice la gente, y de dos líneas de autobuses, sólo una da servicio a Taxco, pero con dos corridas al día.

"No se llegó ni a un 20 por ciento de afluencia turística, porque no hay condiciones de seguridad para que las personas visiten Taxco, y la gente, aunque no lo dice, tiene mucho miedo", dijo un empresario hotelero también con miedo.

Afirmó que en la totalidad de hoteles estuvieron casi vacíos porque hubo cancelaciones de turistas que habían realizado reservaciones con semanas de anticipación, y los visitantes de último momento, del clásico fin de semana, y de lugares como la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Estado de México no llegaron.

El tianguis de plata, que se instaló el sábado y domingo en la Avenida Los Plateros, tuvo una venta del 35 por ciento, según el mismo empresario, y éste cerró a las 15:00 horas, cuatro antes de lo normal.

Además de turistas y pobladores, también hay civiles, camuflajeados en estaciones de transporte y mercados, que realizan rondines, y que no precisamente se ven como policías o pertenecientes a alguna autoridad.

Durante las noches, individuos armados a bordo de motocicletas y camionetas hacen otros rondines para cuidar sus territorios ubicados en zonas que son puntos de salida para los municipios de Pilcaya y Tetipac.

Callejones vacíos

Un mesero confiesa que este sábado el restaurante donde labora tenía proyectado que el cierre ocurriera en la tarde, pero finalmente llegaron clientes.

"Cerramos a las diez de la noche y la gente sí llegó, porque hubo camionetas particulares que los trajo y después se los llevó", dijo el trabajador.

Al caminar por la Avenida Los Plateros o sus callejones, Taxco no parece el mismo.

No hay 'con permisos', tropezones, o cualquier característica de un caminar entre tumultos... está vacío.

El mercado municipal, que también tiene laberintos y escalones, lució también casi vacío luego de unas cuantas horas de compras.

"Vengan a almorzar la rica barbacoa, tacos; todo barato, todo barato", se desgañitaba el trabajador de una fonda que veía pasar a la poca gente en el pasillo del mercado.

Desde el miércoles 24 de enero, cuatro días después que estalló el paro de los transportistas y el alcalde de este municipio, Mario Figueroa (Morena), seguía en Madrid, España, el Ayuntamiento habilitó una ambulancia del DIF municipal y varias camionetas de protección civil para trasladar a la gente a su destino.

Los vehículos oficiales para dar el servicio de transporte se instalan en la Plaza de San Juan y en otros puntos del centro histórico, pero son insuficientes, reconoció un taxqueño que por razones de trabajo viaja todos los días del centro a la colonia donde vive.

"Me voy en mi ambulancia, es la que me lleva", dice en forma irónica.

Alcalde escoltado; reclamos y reclamos

Después de su viaje a España, a donde asistió a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), este domingo el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, recorrió a bordo de su camioneta Suburban blanca varias de las calles de esta ciudad, pero escoltado por patrullas de la Guardia Nacional y del Ejército.

El Edil que llegó al cargo por el partido Fuerza por México en septiembre de 2022, pero ahora es de Morena, se reunió con autoridades estatales y dirigentes de transportistas para llegar acuerdos en la reanudación del servicio.

Los líderes del transporte reclamaron a Figueroa y al Gobierno local su inacción para detener a los líderes e integrantes de la FM.

Otra de sus demandas es la presentación con vida de varios de sus compañeros, que, al parecer, se los llevó este grupo armado.

Un empresario de Taxco que pidió que se omitiera su nombre, dijo que desde el 2022 a la fecha es notorio el crecimiento del crimen organizado en este municipio.

"Taxco está sumergida en una profunda crisis de seguridad desde los dos últimos años, pues ya nadie escapa del cobro de piso y el incremento en los precios de los alimentos, además de extorsiones, asaltos, secuestros y asesinatos", dice el empresario taxqueño.

Indica que esta actividad ilícita que realiza la FM es a través intimidaciones, ataques y amenazas, además del cobro de cuota a los transportistas que prestan el servicio de taxi, urbano y suburbano.

"Controlan el comercio local y deciden que productos y marcas se pueden vender, a quién se deben de comprar y los precios tanto de compra como de venta, lo cual ha generado en el comercio una situación de temor que ha propiciado el cierre de establecimientos e incluso éxodo de familias", dice el empresario.

En el 2019, Ranulfo Zagal, "El Rani", jefe de plaza en Taxco de la FM y aliado con los líderes de esta organización criminal los hermanos José Alfredo y Jhonny Olascoaga Hurtado, fue detenido, pero le heredó el puesto a su hijo, Carlos Zagal, alías "El Pelón", de acuerdo a la versión de las autoridades.