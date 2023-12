El mundo adora los corridos tumbados; en México, es complicado

The New York Times | Peso Pluma se presentó en la Ciudad de México en noviembre pasado The New York Times | Edwin Caz de Grupo Firme da alcohol a uno de sus compañeros durante un concierto The New York Times | Natanael Cano, pionero en el género, en el escenario de Coachella en abril de 2022

Ciudad de México.- En muchas ciudades mexicanas donde las guerras entre cárteles de la droga siguen causando estragos, ver por la noche a un joven vestido de negro y con pasamontañas sería aterrador. Un viernes reciente en Ciudad de México, Peso Pluma se pavoneó por el escenario con el mismo atuendo, entre vítores emocionados: Era la hora del concierto de corrido tumbado. La estrella revelación de 24 años, que interpreta una versión moderna de la música tradicional mexicana, vestía una glamurosa versión Fendi de un uniforme de sicario. Se enfrentó a un estadio lleno de fans y gritó: "¿Están preparados para presenciar el concierto más bélico de su vida?" La multitud respondió con un rugido: Preparados. Más tarde, durante "El Gavilán", el público cantó al unísono: "Soy de la gente del Chapo Guzmán", en referencia a uno de los capos de la droga más conocidos de México. Inspirados en los narcocorridos Peso Pluma –junto con artistas como Natanael Cano, Grupo Firme, Eslabón Armado y Banda MS– está a la vanguardia de un movimiento musical que este año ha encontrado cada vez más público en Estados Unidos y otros países. Los artistas interpretan corridos tumbados (o corridos trap), que combinan cantos y rapeos familiares a los seguidores del hip-hop y el reggaetón con instrumentación y melodías comunes a la música tradicional mexicana, junto con letras inspiradas en los narcocorridos, canciones que cuentan historias del narcotráfico. Pero mientras Peso Pluma acumula millones de streams y Grupo Firme va de gira por estadios de Estados Unidos, estos artistas se encuentran a menudo en un territorio en disputa, donde la guerra contra el narcotráfico no es una fantasía dramática, sino una sangrienta realidad cotidiana. “Están tocando un nervio de la cultura mexicana”, afirma Camilo Lara, de 48 años, productor musical, compositor y antiguo ejecutivo discográfico con numerosos créditos cinematográficos. Citó cómo los artistas han aprovechado “la relación con la violencia, la relación con la calle, con la política, con lo que está pasando con la moda”, y añadió: “Es el momento más emocionante de la música mexicana en 20 o 30 años”. La prohibición El espectáculo de Peso Pluma en el Foro Sol, un recinto con capacidad para más de 60 mil personas, fue el último de sus conciertos en su país tras varias cancelaciones por amenazas a la seguridad. Días antes, las autoridades de Tijuana habían prohibido los corridos tumbados en todos los espacios públicos, con multas de hasta 70 mil dólares. Aunque los sonidos y los rostros sean nuevos, estos artistas son herederos de una tradición musical que lleva mucho tiempo suscitando polémica. En 1987, el gobernador de Sinaloa pidió a los medios de comunicación locales que dejaran de emitir música que hiciera referencia al narcotráfico. En 2002, las emisoras de radio del estado fronterizo de Baja California acordaron no emitir canciones que exaltaran a los narcos y pidieron a sus homólogas estadounidenses que hicieran lo mismo. En 2010, legisladores conservadores mexicanos presentaron un proyecto de ley que habría enviado a prisión a los artistas que glorificaran a los criminales. “La decisión de prohibir estos corridos tumbados es para proteger la salud mental de los niños de Tijuana”, dijo el mes pasado la alcaldesa de la ciudad, Montserrat Caballero Ramírez, a través de un portavoz. En mayo, Cancún prohibió los espectáculos públicos “que fomenten la violencia”, alegando que tales eventos contradicen la búsqueda de la paz y la seguridad; el Grupo Firme canceló un concierto allí poco después. Dos meses después, el Ayuntamiento de Chihuahua votó por unanimidad multar los espectáculos públicos que fomenten la violencia. Las autoridades sostienen que no se trata de censura. “Pueden cantar lo que quieran”, dijo este verano el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “pero no nos vamos a callar cuando digan que el éxtasis es bueno, que tienen una pistola calibre 50 y que los narcos más famosos son sus ídolos”. Un mes después, quizá en reconocimiento tácito de la influencia de los corridos tumbados, el gobierno lanzó su propio tipo de tumbado: una canción que advertía de los peligros del fentanilo. ‘Es una realidad’ Los artistas han señalado que sus letras no están dirigidas a los niños. “Sé que a veces no está bien que los niños vean o escuchen esto”, dijo Peso Pluma en una entrevista, “pero es una realidad”. La realidad también es que este tipo de música, desde antaño muy arraigada localmente y asociada a una generación mayor, está atrayendo la atención mundial por su pegadizo caché. Las canciones no sólo son habituales de las emisoras de radio de Los Ángeles, sino que también atraen a los asistentes a conciertos en Lima, Perú y Madrid, y han hecho fans a celebridades como Mike Tyson y el grupo Maneskin. “Lo escuché en una boda”, dice Javier Nuño, socio de Indice, empresa que ha licenciado las canciones de Peso Pluma y Cano para HBO. Una vez que pasas a las listas de reproducción de los DJ de bodas, “estás a otro nivel”, añadió. En el espectáculo de Peso Pluma en Ciudad de México, los chicos llegaron en masa, en su mayoría adolescentes vestidos con Air Jordans, sudaderas oversize y conjuntos con logotipos de Nike, Gucci, Fendi y Burberry en modelos, colores y materiales que dichas marcas probablemente nunca han fabricado. Algunos se atrevieron a lucir el característico corte de cabello de Peso Pluma. ¿Apto para todo público? Oliver Medrano, de 35 años, dijo que su hija Sofía, de 9 años, le había pedido entradas. Los dos renunciaron a sus asientos cerca del escenario y lo vieron desde las gradas después de que la madre de la niña protestara. “Dicen que las canciones son demasiado bélicas”, explicó Medrano. Sofía dijo que se había enganchado a “El Belicón”, la canción de Peso Pluma sobre un hombre que presume de poseer coches deportivos, bazucas y Kalashnikovs. “Estaba un poco preocupado por la seguridad”, dice Medrano. Pero a mitad del concierto se sintió lo bastante seguro como para pedir a la pareja que tenía al lado que cuidara de su hija mientras él iba al baño. El entusiasmo y la controversia en torno al contenido lírico de los corridos tumbados en México refleja en muchos aspectos décadas de debate en Estados Unidos sobre las implicaciones en la vida real de las letras de rap. Desde N.W.A hasta Jay-Z y Rick Ross, muchos de los artistas de hip-hop más populares han recurrido a la imaginería de los capos de la droga tanto por su brillo como por su valor. Desde el rap de gánsteres de los años 80 y 90 hasta los subgéneros del hip-hop del siglo XXI como el trap y el drill, las letras que documentan –y algunos dicen que glorifican– el tráfico de drogas, la violencia que conlleva y su botín han seguido siendo un campo de batalla cultural y político. Actualmente, en Atlanta, la música del rapero Young Thug se está utilizando en los tribunales como prueba de su pertenencia a una banda callejera criminal. “Ves a estos tipos de fiesta con estos lujos, y de repente, es, ‘¿Cómo puedo conseguir esto?’ especialmente en este país, nuestro país, que tiene algunas limitaciones sociales muy fuertes”, dijo Graciela Flores, profesora de la Universidad Autónoma de Coahuila. Flores, especializada en el crimen y la justicia del siglo XIX en las tierras fronterizas mexicanas, organizó el pasado otoño una serie de actos en la universidad centrados en los corridos tumbados a instancias de uno de sus alumnos. Se sintió abrumada por la asistencia. "La gente estaba ansiosa por hablar de lo que había visto" en términos de violencia cotidiana en sus comunidades, explicó. Las canciones habían movido a la gente a compartir sus experiencias, algo que Flores consideró "valioso, pero al mismo tiempo muy inquietante".