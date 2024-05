El huachicoleo los hacen los directivos de Pemex: Máynez

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, advirtió que el control del crimen organizado en diversas áreas se debe a un problema de corrupción estructural en el gobierno y que el huachicoleo, por ejemplo, lo hacen los directivos de Pemex.

"Los que hacen el huachicoleo son los directivos de Pemex, de este y de otras gestiones que han permitido ese negocio paralelo, que saquean Pemex, que saquean México, que genera inseguridad, pero que a ellos les ha hecho multimillonarios", afirmó.

Álvarez Máynez sostuvo que el crimen organizado hoy controla las ferias de los pueblos y los permisos de obra pública en municipios y en estados.

"Es un problema muy distinto al que se narra en la conversación o en esta idea, en las series de narcos y demás. Es un problema de control del territorio. Es un problema de corrupción estructural en todas esas áreas del Gobierno", dijo.

El emecista aseguró que la manera en la que una persona llega a un cargo político tiene que ser distinta y debe estar libre de compromisos.

"Cómo vas a cambiar el huachicol si tú llegas apoyado por ese dinero, por esos intereses? ¿Cómo vas a cambiar el problema, por ejemplo..., de incendios forestales provocados para la destrucción de viviendas y esos empresarios que pagan la campaña?", declaró ante la comunidad de la Universidad La Salle en Chihuahua.

El aspirante denunció el despilfarro de recursos públicos por parte de las candidatas presidenciales, así como del desvío de recursos gubernamentales.

"Han desviado recursos del Gobierno de la Ciudad de México a la campaña de Morena, de gobiernos, como el gobierno de Chihuahua a la campaña del PRI y PAN", aseguró.

Urge, aseguró, una profesionalización del servicio público.

"En el último debate puse el ejemplo del servicio exterior mexicano..., donde en lugar de que tengamos ex gobernadores corruptos que se vendieron del PRI a Morena como embajadores, que tengamos profesionales formados en el servicio exterior mexicano. Pero eso debería implicar en todas las áreas del Gobierno", aseveró.

"No puede ser que cambie un gobernador, cambie un presidente, y ahí se van todos mis cuates y los que me ayudaron en la campaña y entran a los puestos. Necesitamos profesionales, servidores públicos, preparados en todas las áreas, técnicamente, que lleguen ahí vía concursos de oposición, que lleguen ahí sin importar si son de un partido o no son de ninguno".