‘El huachicol está peor que nunca’

Puebla– Xóchitl Gálvez no se anda por las ramas; después de prometer un “ya basta” al piquete de ductos de Pemex, dice que ese delito no se ha terminado porque hay complicidades desde Pemex y dentro de Morena.

En uno de los estados con mayor incidencia, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México indica que el huachicol es un cáncer que ha carcomido a autoridades y ha alterado la dinámica de la población.

“El huachicol es un cáncer que la verdad ha acabado con muchísimas cosas. Hidalgo y Puebla son dos estados donde el huachicol sigue peor que nunca. Es falso que este Gobierno combatió el huachicol, simplemente cambiaron los aliados, y esto es muy delicado, muy grave” señala.

La persistencia en el robo de combustible a Pemex, considera, sólo se explica por las complicidades existentes desde Pemex y el partido en el poder.

“Es una colusión, yo no diría que es una omisión. Esto no pasaría si no hubiera dentro de Pemex alguien controlando el huachicol. Lo sabemos, no es nada más ir a picar en un ducto, hay toda una red de distribución”, acusa.

Gálvez recuerda que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, viajó en avión privado con el empresario Sergio Carmona, conocido como “El rey del huachicol”, asesinado en noviembre de 2021 en Nuevo León.

“Vimos ahora ese barco descargando en el Golfo que nadie nos ha dicho de quién es. No sólo es el huachicol aquí, es el huachicol que está llegando de fuera, y Morena de alguna manera está involucrado. Bueno, Mario Delgado tiene que ver con todos estos temas”, señala.