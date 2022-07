El hermano incómodo de Enrique Peña Nieto que presionó en Pemex

Ciudad de México.- A Arturo Peña Nieto ya se le conocía como el "hermano incómodo" desde años atrás.

En la investigación de los presuntos sobornos de la reforma energética de 2013, uno de los colaboradores más cercanos de Emilio Lozoya declaró a la Fiscalía General de la República (FGR) que el entonces presidente Enrique Peña Nieto recomendó otorgar contratos de Pemex a su hermano Arturo.

Fue a mediados de ese año cuando llegó la recomendación desde Los Pinos, aunque el entonces director de Pemex no le adjudicó los contratos. Su renuencia aumentó la animadversión que le tenía el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Así lo relata Froylán Gracia Galicia, excoordinador ejecutivo de la dirección general de Pemex y brazo derecho de Lozoya, en el testimonio que rindió el 9 de septiembre de 2020 como parte de su colaboración con la FGR bajo un criterio de oportunidad.

Gracia incluso asegura que recibió en su oficina al hermano del expresidente.

"Otro tema en donde pude observar la presión y nepotismo al que fue sometido Emilio Lozoya por Luis Videgaray y por el presidente Enrique Peña Nieto fue en los casos de su hermano Arturo Peña Nieto y su cuñado de nombre Juan José Chimal, quienes a mediados del año 2013 fueron atendidos en diversas ocasiones por un servidor en mis oficinas, esto por instrucción expresa del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, o su secretario particular, Erwin Lino, y su secretario auxiliar, Jorge Corona, para que se les dieran contratos por parte de Pemex", declaró el exfuncionario.

El brazo derecho de Lozoya narró a los fiscales federales que en aquella ocasión no prosperaron las pretensiones de Arturo Peña Nieto, porque los contratos en Petróleos Mexicanos están sujetos a complejos procesos de aprobación.

Indicó que la dirección general de Pemex no participa en las licitaciones, adjudicaciones y otros concursos, pues están sujetos a las decisiones de un gobierno corporativo.

Uno de los episodios que relata en su testimonio ocurrió durante una gira en Londres, en julio de 2013, cuando Gracia estaba en un corredor ubicado afuera de la sede de la empresa Glencore, el gigante anglo-suizo de materias primas que este año se declaró culpable de hechos de corrupción en tres países.

"Se me acercó un individuo, quien me manifestó su nombre, el cual ya no recuerdo, pues nunca más lo volví a ver, y esa persona me comentó que querían un contrato de largo plazo de suministro de gasolinas con la empresa Pemex Internacional, mejor conocido como PMI, y que este contrato era para beneficiar a Arturo Peña Nieto", declaró el testigo colaborador de la FGR Gracia aseguró que esa insinuación no fue de su agrado y que reclamó a su interlocutor.

"Le dije que por ningún motivo habría otro hermano incómodo en esta administración que afectara a Pemex o a Emilio Lozoya", respondió.

Enojo de Videgaray

Cuando Gracia regresó a México, Lozoya le comentó que Luis Videgaray le había llamado muy molesto para hacerle un reclamo.

"¿Cómo era posible que se atreviera a llamar a Arturo Peña el hermano incómodo?", protestó Videgaray.

Desde entonces, el exfuncionario piensa que este hecho marcó la suerte de quien fue su jefe en la empresa petrolera.

"Este suceso causó que Videgaray aumentara su animadversión hacia Emilio Lozoya y un servidor, por no apoyar el coyotaje oficial", dijo a la Fiscalía.

Gracia, quien rindió este testimonio, a cambio de la inmunidad legal, ha ratificado varias de las acusaciones que ha hecho Lozoya y, a cambio, la FGR ha decidido no perseguirlo penalmente.

La Fiscalía, hasta ahora, no ha llamado a declarar ni siquiera como testigo al hermano del expresidente Peña Nieto, no obstante que desde hace casi dos años existen estos señalamientos ante el Ministerio Público Federal.