El Gobierno no tiene sindicatos: AMLO

Ciudad de México— Tras señalamientos de que busca controlar centrales obreras y presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para revivir al PES, López Obrador dijo que Gobierno no tiene sindicato ni partido, y riéndose, afirmó que su dicho parecía una "porra grosera" de los Pumas.

"El Gobierno no tiene sindicatos, el Gobierno no tiene partido, me estoy riendo porque es como una porra grosera de los Pumas, pero sí, el Gobierno no tiene partido, el Gobierno no tiene sindicatos, el Gobierno no tiene ningún grupo de interés creado, el Gobierno solamente tiene un amo, que es el pueblo de México", dijo en conferencia mañanera.

Esto luego que líderes sindicales y abogados laborales alertaron sobre el riesgo de que el Gobierno federal busque controlar a las centrales obreras a través del Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales, que se propone en la nueva reforma laboral.

Entrevistados durante las audiencias sobre la reforma en la Cámara de Diputados, reconocieron que puede existir la intención del Gobierno federal de entrometerse en la vida interna de los sindicatos.

Además, en días pasados legisladores del PAN y del PRI acusaron que detrás del proyecto de sentencia que propone resucitar al Partido Encuentro Social (PES) está la intervención del Ejecutivo en el TEPJF.

Con respecto a la radicalización de las viejas centrales obreras en la pelea por los aumentos salariales, el Presidente comentó que las exigencias son algo normal y descartó que este fenómeno pueda asustar a las inversiones.

"Esto que se esta presentando entre algunas empresas y sindicatos pues es normal, pero ya hicimos la recomendación de que se actué de manera responsable, que se dialogue, ayer hablé sobre eso, se logró por aceptación de los empresarios y también de los sindicatos un aumento al salario mínimo del 16 por ciento, que no se había logrado en todo el periodo neoliberal nunca", dijo.