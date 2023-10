El enredo de Samuel; no sean payasos, truena

Al solicitar licencia como Gobernador de Nuevo León, en su búsqueda de la nominación presidencial de Movimiento Ciudadano, el Mandatario Samuel García provocó una crisis política en la entidad.

Las fracciones del PRI y del PAN en el Congreso de Nuevo León, con quien el Gobernador García mantiene una abierta confrontación, le tomaron la palabra y le otorgaron una licencia de seis meses, del 2 de diciembre al 2 de junio, y designaron en su puesto de manera anticipa al panista Arturo Salinas, quien se desempeñaba como presidente del Poder Judicial.

Arturo Salinas, ahora Gobernador interino de Nuevo León, asumiría funciones del 2 de diciembre al 2 de junio y su toma de protesta adelantada el pasado miércoles 25 de octubre abrió un nuevo frente de batalla jurídica entre el Gobierno emecista y el PRIAN.

Los cuestionamientos que iniciaron ese día, con legisladores emecistas objetando la legalidad del proceso y la elegibilidad de Salinas, arreciaron en el Palacio de Gobierno y en Movimiento Ciudadano a nivel nacional, con amagos de controversias constitucionales y juicios políticos.

El Mandatario de Nuevo León tronó contra la mayoría los legisladores del PRIAN, a quienes llamó "payasos", mientras que acusó de "traidor" al designado Arturo Salinas. Incluso advirtió que analiza someter a consulta ciudadana si usa la licencia que le aprobó el Congreso el mismo miércoles para contender por la Presidencia entre el 2 de diciembre y el 2 de junio.

"Me quieren quitar el Gobierno estos vatos, poniendo a la manzana podrida ¡están locos!", expresó el Gobernador de Nuevo León, "no hay manera, no va a pasar". Expuso que no atenderá ni publicará en el Periódico Oficial lo aprobado por el Congreso, afirmando que no tiene sentido.

"Ahí va el vato (Salinas): 'Protesto', y le gritan: '¡Go- ber- na- dor!', y ahí están los brutos ¿Quién votó por ustedes? ¡No sean payasos, cabrones!", exclamó.

En una breve entrevista, García rechazó responder directamente si irá o no en busca de la Presidencia y, sin dar detalles, mencionó la posibilidad de hacer una consulta para decidir si debe postularse o no en el 2024.

"Me falta consultarle a Nuevo León qué opina, me falta hablar con mi familia a ver qué opina", dijo. "Tengo mi Informe el sábado (hoy) y estoy ahorita metido en eso. El lunes, con mayor reflexión: quizá una consulta, quizá pregunte, quizá ahora sí exponga motivos, y entonces sí, que Nuevo León me haga una crítica".

A partir de los hechos, todo indica que, de nueva cuenta, el Ejecutivo y el Legislativo se enfrascarán en una pugna jurídica, que incluiría juicios de amparo y políticos, así como controversias constitucionales, y que, incluso, podrían llevar al Gobernador a replantear sus aspiraciones presidenciales, si es que, como dijo, no va a entregar el Gobierno al PRIAN.