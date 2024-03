El DJ Marc Cerrone se presenta a sus 71 años en festivales

Ciudad de México.- A Marc Cerrone se le atribuye, entre otras cosas, ser uno de los principales pilares del sonido disco a finales de la década de los 70, pero actualmente, con más de 45 años en la escena musical, el DJ ha atestiguado cambios estratosféricos que sólo lo motivan a permanecer sobre el escenario.

Siempre es impresionante ver a gente de diversas edades disfrutar de mis canciones. Soy un artista muy afortunado de tocar en diferentes partes del mundo, porque mi público siempre va de los 18 a los 40 años

El francés, de 71 años, no le teme al cambio generacional; más bien, agradece poder conectar con los más jóvenes.

"Mi compañía me motiva porque saben que tengo un público joven y debo continuar dándoles música, pero también mis amigos más cercanos, como David Guetta, quienes me alientan a presentarme en festivales.

"Podría parecer difícil que yo siga aquí después de más 40 años y que termine mis presentaciones con un solo de batería, pero es algo que quiero seguir haciendo, porque cuando estoy en el escenario me siento de 28 años de nuevo", comentó, en entrevista.

En su primera visita a la Ciudad de México, el productor, acostumbrado a trabajar con vinilos, reflexionó acerca de cómo se adapta a las nuevas generaciones la nueva ola de DJs y la manera en que se consume la música actualmente.

"Era muy escéptico al principio sobre el nuevo auge de los DJs, porque los veía con sus mezcladoras con muchos botones y alzando las manos a cada rato, pero cada productor ha visto cómo esa ola evolucionó y empujó a un nuevo nivel este tipo de música.

"En 1999 dije que el streaming llegaría lejos y que no había vuelta atrás, y lo que pasa ahora es increíble, tener miles de canciones al alcance de tu mano. La gente pensaba que ya no se haría dinero, pero la realidad es que los artistas de éxito nunca habían hecho tanto dinero (como hoy)", opinó.

Autor de éxitos como "Summer Lovin'", "Give Me Love" o "Supernature", este último, parte de la banda sonora de la película Clímax (2018), de Gaspar Noé, el también baterista aseguró que de la escena contemporánea, y con una gran influencia de la música dance pop, admira a cantantes como Dua Lipa y Miley Cyrus.

"Creo que la música de ahora se compone mucho de sonidos de los 70, de ese periodo, y no veo mucha diferencia, pero lo que verdaderamente aprecio es que artistas como Dua Lipa traen de vuelta esos sonidos y un universo más allá del pop.

"Miley Cyrus es impresionante, la manera en que encuentra diferentes notas mientras canta en vivo. Ella realmente puede vocalizar como los grandes cantantes de la década de los 70, y eso es difícil de encontrar ahora. Me gustaría trabajar con ella algún día", aseguró.

Con un gran enfoque durante los últimos años en los sintetizadores y las más altas tecnologías, Cerrone revela que la Inteligencia Artificial le genera algo de temor, y aunque no la descarta en su proceso creativo o de producción, está seguro de que no la necesita.

"La verdad es que la Inteligencia Artificial me da un poco de miedo, porque es como samplear: tomas un sampleo y haces algo completamente nuevo a base de algo que ya existe, es una copia. Esas canciones no tendrán vida; no quiero decir que no servirá, pero tendrán que encontrar una manera para que funcione, para que sea original. Somos humanos, necesitamos sentir.

"La música es uno de los elementos más emocionales de la gente, del mundo. Quizás estoy equivocado, pero eso es lo que siento ahora. Estoy abierto a usarla en otros aspectos de mi vida, pero no en la música; siento que soy suficiente", resaltó.

El también productor, quien ha trabajado con figuras como Laura Branigan, Toto, Nile Rodgers y La Toya Jackson, ya prepara lo que será su siguiente lanzamiento, en colaboración con el dúo estadounidense Sofi Tukker, y un nuevo álbum, con sus mejores 20 temas regrabados con sinfónica, para finales de año.

"Grabé un disco con orquesta en vivo en noviembre pasado, son 20 canciones seleccionadas de mi discografía, ya se terminó de mezclar y saldrá a finales de este año. Estoy muy orgulloso del resultado.

"Seguiré aquí hasta que el público quiera y me siga recibiendo como lo hace. No siento que haya algo que me falte por hacer: me siento sorprendido de seguir en el escenario, de llevar mi música por el mundo y a miles y miles de personas", remató.