'El crimen ya le tomó la medida al Gobierno', dice senador

Ciudad de México.- Las bancadas de Morena representadas en la Comisión Permanente del Congreso frenaron un debate sobre la crisis en Chilpancingo, Guerrero, tras pedir que se verificara el quórum.

La Presidencia de la Mesa Directiva ordenó que se verificara la asistencia y una de las secretarias dio cuenta de que sólo había 10 legisladores, por lo que se levantó la sesión, ya que el quórum se alcanzaba con 18.

"Pido rectificación de quórum", planteó el senador morenista César Cravioto después de que Germán Martínez, del Grupo Plural, advirtiera que en Chilpancingo el crimen ya le había tomado la medida al Gobierno federal.

"Al Gobierno el crimen ya le tomó la medida. al gobierno municipal, estatal y federal. Esa es la verdad: no sólo tomaron la autopista del sol, no sólo tomaron el Congreso. No sólo tomaron el Palacio (de Gobierno): ya le tomaron la medida", sostuvo Martínez.

"Esto no es para alarmarnos de que ya la estrategia falló y que la inseguridad está por todos lados, eso es equivocado", reviró un despreocupado Reginaldo Sandoval, diputado por el Partido del Trabajo.

En México, añadió el petista, hay Estado de Derecho y hay, en algunos lugares como Chilpancingo, algunas preocupaciones que se están queriendo salir de control, no que se han salido de control.

"Eso no significa que la delincuencia pueda tomar en sus manos el poder y hacer justicia", dijo, "eso no va a ocurrir, porque estamos en una circunstancia diferente: antes de este Gobierno, sí había complicidad y había impunidad. Ahora no hay complicidad con la delincuencia, con nadie, con ningún grupo delictivoy aleatoriedad que haga eso, se le pone frente a la justicia".

Después de que se rindiera un homenaje luctuoso a Porfirio Muñoz Ledo, la senadora Kenia López Rabadán pidió la palabra desde su escaño e introdujo el tema de la crisis en Chilpancingo.

"No podemos soslayar el dolor de los mexicanos. 2 mil 600 mexicanos fueron asesinados en junio y también merecen ser mencionados aquí en el Senado. Este país está ensangrentado: hoy Chilpancingo, Guerrero, arde (y) el Gobierno federal responsabiliza al crimen organizado", manifestó.

Y entonces, ¿por qué no hace nada para detener a los delincuentes? El Gobierno del Estado, en voz de un morenista connotado, como es el papá de la Gobernadora dice que es la ultraderecha. No tienen límites. Lo que está pasando en Guerrero es la muestra clara de la claudicación, del pacto de impunidad que Morena tiene. Abraza a los delincuentes y le da la espalda a los guerrerenses y a todo México".

La panista también trajo a colación el caso de la niña que murió prensada en un elevador de un hospital del IMSS.

"No señores de Morena: no un sistema de salud como el de Dinamarca. Lo que hay en este país es muerte, es un pacto de impunidad. Es la miseria de Palacio Nacional donde solamente están pensando en la siguiente campaña y no en la seguridad y no en la vida de los mexicanos. Desde aquí le decimos al presidente de la República ya basta. Deje de meterse en los procesos de la oposición y mejor póngase a trabajar".

Por Morena, la diputada Cecilia Márquez subió a tribuna para traer a escena el caso del secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, y acusó a los panistas de cínicos.