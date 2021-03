'El Chapo' lanzó 'ganchos' para saludar al ‘Travieso’ y JC Chávez

Excelsior

Ciudad de México.- Un saludo, una comida, un regalo… son algunas de las cosas que Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, llegó a ofrecer a Jorge “El Travieso” Arce y Julio César Chávez, informó Excélsior.

"Un día me hizo la parada una policía… me vendaron los ojos que porque me querían saludar y me llevaron a un rancho… pues fui, ni modo de decir que no, pues era gente armada“, relató “El Travieso” a Javier Alarcón.

Jorge Arce recuerda que lo llevaron a un lugar donde había una fiesta. “Me saludaron. Saludé a toda la gente. Todos los nombres que te puedas imaginar, ahí estaban en esa fiesta”, continuó.

El miedo invadió al pugilista, quien recordó que cuando habla de que estaban en esa reunión “todos es todos… unos ya están muertos”. Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Ismael 'El Mayo' Zambada, Juan José Esparragoza Moreno, 'El Azul'.

Entre saludos a cada uno, destacó las muestras de afecto hacía su persona. Palabras que nunca olvidara: “¡Campeón, te queremos! Prepárate. Cuídate. Te apostamos".

Una camioneta X5 con un moño rojo llamó la atención del “Travieso”, quien preguntó por ella.

–Es para usted–, le dijeron

–No, ¿cómo que para mí?–, señaló “El Travieso” Arce.

–‘Sí, se la compramos; entre todos cooperamos.

–Yo no puedo agarrar esa camioneta, ni la tenencia voy a alcanzar a pagarla– expresó el boxeador.

Total, que no la acepté”, señaló que fue cuándo le preguntaron si quería algo en especial.

“Lo único que quiero es que me lleven a donde me recogieron, sano y salvo, nada más, lo demás no pasa nada”, respondió.

Conocí a todos, a “El Chapo”, todos son mi amigos

Julio César Chávez precisó que conoció a “El Chapo”, “El Mayo”, “El Azul”, Amado Carillo… “he conocido a todos los narcotraficantes más buscados”.

Aclaró que eran sus amigos, lo que no implicó que anduviera en el narcotráfico. A decir de JC Chávez, no se les puede negar el saludo.

En entrevista con Javier Alarcón dijo: “realmente yo no tengo nada que decir de ellos, porque siempre conmigo se portaron muy bien”.

Y vaya que tenían métodos peculiares para realizar una invitación, enviaban camionetas con gente armada: “Te quiere conocer el patrón”, era la invitación. “Yo iba por las buenas y es por eso que, gracias a Dios, conozco a todo el mundo y no me pasó nada”.