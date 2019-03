El 'Cachorro de Reynosa' lidera grupo norteño de invidentes, toca 10 instrumentos y habla 3 idiomas

Reynosa.- Las cacerolas, los platos y vasos fueron los primeros instrumentos musicales de Luis Daniel. Nació prematuro y perdió la vista en la incubadora. Ahora tiene 21 años y es director de un grupo norteño, toca más de 10 instrumentos, practica inglés y francés, es maestro de música y hasta cuenta con un estudio, publicó El Universal.

Todos los integrantes de la banda de Luis Daniel Pérez Vallejo El Cachorro de Reynosa, al igual que él, son ciegos. En febrero pasado, cuando el equipo ensayaba, pidieron que les filmaran un video, nada formal, lo subieron a las redes sociales y en unas horas acumuló 5 millones de reproducciones y más de 160 mil veces compartido.

El Cachorro de Reynosa platica que se encontraba ensayando con su compañeros José Arias, en la batería; Andrés Arriaga, en el bajo eléctrico, y Miguel Hernández, en el bajo sexto, cuando se le ocurrió lo del video donde, antes de cantar un popurrí que inició con “Moneda sin valor”, presentó al grupo, entre bromas, principalmente referentes a su ceguera.

“No pensamos que tendría tanta repercusión, yo les doy clases a algunos de los muchachos, otros estudian por su cuenta, pero ese día, sólo ensayábamos y gracias a Dios el video se volvió viral, lo ha compartido mucha gente y eso nos alienta para seguir trabajando, para seguir preparándonos, en el video sólo faltó Angel García, quien toca las congas”.

Su historia. Luis Daniel, el menor de cuatro hermanos, nació prematuro y tuvo que mantenerse durante 40 días en incubadora, así como utilizar oxígeno, lo que le quemó la retina.

Desde pequeño, Luis Daniel ha estado rodeado de música, lo que permitió que su familia le brindara todo el apoyo necesario.

“De niño, jugaba con las cacerolas de mi madre, cada plato, cada vaso tenía un sonido diferente y ahí me empezó a registrar el sonido, poco a poco me compraban pianos de juguete donde fui entrenando el oído”.

Recuerda que desde los seis años jugaba con un teclado, pero fue cerca de los 10 cuando inició su preparación musical en la Fundación Miradas de Esperanza, institución no lucrativa que ofrece preparación académica, artística, deportiva y cultural a niños y jóvenes ciegos y débiles visuales.

Posteriormente, añade, “me obsequiaron un piano con el que fui mejorando mi preparación. En los pianos vienen canciones y eso me ayudó a entrenar el oído y sacar algunas canciones. Actualmente toco la batería, el teclado, el bajo, el bajo quinto, el acordeón, el saxofón, el piano, los timbales, congas y bongos”.

Productor. El esfuerzo y dedicación de Luis Daniel le han permitido instalar un estudio de grabación con el cual apoya a nuevos talentos y hace arreglos musicales. Proyecta lanzar un material propio, con temas de José José.

“Yo soy productor y arreglista musical, tengo mi estudio de grabación, hago arreglos para gente de otros estados que confían en mi trabajo y me contratan. He grabado a grupos como Abolengo, Arsenal, Alto Nivel y Tercia de Ases”.

Luis Daniel además da clases de música en la Fundación Miradas de Esperanza, que fue precisamente donde lo impulsaron, educaron y apoyaron para conseguir sus sueños.

“Tengo todas las ganas, estamos muy contentos, poco a poco nos estamos haciendo de personas que nos ayudan. Ocupamos de visuales, es decir, personas que puedan ver para que nos puedan apoyar, ya que vamos a tomar todas las propuestas que nos hagan e cuestión de trabajo”.

Expresó que tanto él, como sus compañeros, están poniendo todo su empeño para demostrar lo que pueden hacer y hasta dónde pueden llegar.

“Queremos ir a donde nos inviten y lo que estamos pidiendo es que nos proporcionen transporte y un sonido porque, de momento, no contamos con equipo. Me gustaría grabar un disco con temas de José José, pero con mis arreglos, quisiera cantar con Intocable o Pesado y me siento contento porque pude tocar el acordeón con La Firma”.

Luis Daniel tiene claro que los límites se los pone cada persona, y en su caso no existen.

Afirma que busca llevar a Visión Perdida en un sitio preferencial, por lo que dentro de poco estará grabando algunos temas de su autoría y, por lo pronto, conseguir presentaciones para el grupo y demostrar que cuando se quiere, se puede.