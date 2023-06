El alcalde que robó 'poquito' pega mucho

Nayarit.- Hilario Ramírez Villanueva, alias "Layín", exalcalde de San Blas, Nayarit, recordado por confesar que robó pero "poquito", fue detenido esta madrugada tras arremeter contra su ex pareja y una oficial de la Policía Estatal.

En entrevista con Grupo Reforma, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, Jorge Benito Rodríguez Martínez, informó que en el transcurso de la madrugada se recibió un llamado a través del número de emergencia 911 en el que se alertaba sobre un hombre violento que cometía allanamiento de morada en calles del Fraccionamiento Cordoncillos, del Municipio de Xalisco.

"Al nosotros percatarnos, escuchar el llamado del 911 y ver que es una casa, lo que hicimos fue mandar al personal especializado en violencia familiar, quien fue quien atendió el llamado y se encuentra, pues, a esta persona, este ex Presidente Municipal de San Blas", expuso.

Al acudir autoridades, alrededor de las 2:30 horas, indicó el funcionario, notaron a este exalcalde en estado de ebriedad, pretendiendo ingresar a un domicilio propiedad de su ex pareja, inmueble al que le ocasionó daños.

"La quejosa manifestaba que ella quería proceder porque además fue violentada de manera verbal", apuntó.

"La casa era de su ex pareja. Ella manifiesta que ya tiene tiempo que la relación se dio por concluida, que no había tenido dificultad (con el agresor). Había tenido un poco de acoso, pero había tenido prudencia, pero el día de anoche fue la gota que derramó el vaso. Lo que ella sufrió fue violencia verbal y le dañaron un tejado ornamental que daba al patio de su casa", agregó.

Rodríguez Martínez refirió que cuando la célula especializada procedió a detenerlo, "Layín" amenazó a una mujer policía.

"Al hacerle del conocimiento de que iba a ser sujeto de un procesamiento, el señor amenazó a la compañera: '¿no sabes quién soy yo? Te voy a matar, te voy a desaparecer' y bueno, pues incrementó la presentación ante el Ministerio Público el hecho de ver amenazado, pues no a una mujer, a la policía que en este caso era una mujer", indicó.

Al exalcalde, que llegó al puesto de la mano del PAN, se le puso a disposición del Ministerio Público por los delitos de daño a las cosas, allanamiento de morada y amenazas de muerte contra una agente de la Policía Estatal.

El detenido tendrá en las próximas 72 horas audiencia y la Fiscalía General del Estado decidirá si suman delitos por violencia de género contra este sujeto de 55 años, originario y vecino de la localidad de Huaristemba, del Municipio de San Blas.

Hilario Ramírez Villanueva, conocido como "Layín", ganó las elecciones del año 2008 y se convirtió en Presidente Municipal abanderado por Acción Nacional, fuerza política que se deslindó del mencionado por una serie de escándalos.

Gobernó el municipio de 2008 a 2011 y de 2014 a 2017, segundo periodo en el que compitió como candidato independiente.

Él, en 2015, le levantó la falda a una mujer con la que bailó con motivo de un festejo de su cumpleaños número 44 y ese mismo año, también se viralizó un video en el que intentó besar por la fuerza a una joven.

En 2014, al ser interrogado, admitió el hurto de recursos públicos.

"Me han criticado mucho que a mí me gusta el dinero, ¿a quién no le gusta?, ¿qué le robé a la presidencia? Sí le robé, sí le robé, poquito porque está bien pobre, nada más una rasuradita", indicó en ese año.