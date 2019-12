El 90% de mujeres con VIH fueron contagiadas por pareja estable

Ciudad de México.- Hasta el 90 por ciento de las mujeres heterosexuales que viven con VIH se contagió a través de una pareja estable, aseguró Ubaldo Ramos, especialista de la Clínica Condesa.

En la mayoría de los casos esto sucede porque el hombre con el que mantienen una relación íntima tiene otras parejas sexuales, pero no lo informa ni se protege.

"Una mujer confía porque es su única pareja sexual y sentimental y resulta con un diagnóstico de VIH", explicó el responsable de la Clínica de Atención a Mujeres que Viven con VIH.

Mantener una relación con hombres que ejercen violencia económica, física, sexual o psicológica contra su pareja es otro factor de riesgo, pues impide que las mujeres exijan relaciones protegidas.

"También se ejerce violencia sexual contra las mujeres al no aceptar utilizar un condón", remarcó.

El problema es que son los hombres quienes mayoritariamente transmiten el VIH a las mujeres, debido que se requiere un depósito de secreciones en el cuerpo para que haya infección, aseveró el especialista.

"La mujer no deposita secreciones dentro del hombre, el varón sí. La parte de la mucosa es más receptiva y el virus va mezclado también con los espermatozoides que se meten. Por eso decimos que la infección, en el caso de las mujeres, es de hombres a mujeres".

El médico exhortó a realizarse pruebas de detección de manera frecuente, aunque se tenga una pareja estable, porque en muchos casos el hombre no se examina y desconoce que padece alguna enfermedad o, si lo diagnostican, lo oculta por temor a ser estigmatizado.

Esto lleva a que varias mujeres con VIH sean detectadas hasta que su pareja es hospitalizada o al embarazarse y estar en riesgo de transmitir el virus al bebé.

"Entonces viene la parte del duelo, qué pasó en esta historia, con esta mujer. Por eso el apoyo terapéutico es vital", expuso el médico.

Aunque una pareja no transmita VIH, sí puede contagiar otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), como el Virus del Papiloma Humano (VPH), enfermedad que puede causar cáncer cervicouterino.

La sífilis, la gonorrea, la clamidia y el VPH, advirtió, son infecciones que se contagian al contacto con las mucosas o con el frote, por lo que, incluso con condón, pueden aparecer en la zona púbica, alrededor de los glúteos o en la boca.

A decir de Karen Valdez, psicóloga con perspectiva de género y derechos humanos, es necesario desmitificar la idea de que mantener una relación estable libra de contraer ITS o VIH.

Exigir a la pareja el uso de métodos de barrera debe promoverse como una forma de autocuidado y no únicamente para prevenir embarazos, explicó.

"La educación sexual la basan en la prevención del embarazo no deseado, que es muy importante, pero no es la única forma de coartar libertades en nuestra vida sexual. Es necesario hacer más campañas de sensibilización y prevención de ITS y VIH".