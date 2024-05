Ejército intentó 'madrugar' a CNTE con izamiento de Bandera

Ciudad de México.- En su conferencia mañanera del miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el Ejército intentó 'madrugar' a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantienen un plantón en el Zócalo capitalino, con la izada de la bandera nacional previo a la concentración de la llamada 'Marea Rosa'.

El Mandatario narró que en la madrugada del domingo 19 de mayo, soldados encargados del resguardo de Palacio Nacional intentaron izar la enseña patria a las 3 de la mañana para que ondeara durante el evento de ese día. Sin embargo, no lograron su cometido debido a la resistencia de los maestros disidentes.

"Les voy a platicar esto, porque son temporadas de calor, resulta que aquí dije que no va a haber problema, se estuvo intentando izarla y se estuvo hablando con los maestros de la CNTE y no aceptaban en 3 días, pues para no imponernos y para evitar la confrontación el acoso, hasta que el sábado, a las 3 de la mañana fueron a quererla poner y se opusieron", relató López Obrador.

Desde Oaxaca, donde pernoctó ese domingo, el Presidente se percató por la mañana de que el lábaro patrio no había sido izado, por lo que reiteró la orden para que se cumpliera con el protocolo.

"Estaba yo en Oaxaca, ahí dormí, me levanté temprano, como siempre, estaba haciendo cosas y se me ocurrió ver si ya habían izado la bandera y que no porque no lo permitían", detalló.

López Obrador aseguró que, al tratar de izar la bandera, emergió un grupo de personas, algunas incluso con palos, que no pertenecían al campamento magisterial pero que se opusieron a la maniobra del Ejército. Indicó que "siempre hay muchos infiltrados y provocadores".

El tabasqueño deslizó la idea de que hubo infiltrados en el plantón magisterial que intentaron impedir, incluso con violencia, que los soldados cumplieran su misión de izar la enseña nacional. Por ello, pidió "tener cuidado" con este tipo de situaciones.

"Me platicaron que cuando salieron los elementos del Ejército a izar la bandera, salió un grupo que ni siquiera estaban en los campamentos, incluso algunos con un palo y ya se logró", afirmó. Finalmente, alrededor de las 8:30 o 9:00 horas, la bandera fue izada, luego del "jaloneo" que se registró inicialmente.