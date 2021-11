Eclipse lunar de noviembre será visible en México

Si eres de los que siempre se la pasa viendo el cielo y está fascinado con la Luna, esto te interesa, ya que habrá un eclipse lunar parcial.

La madrugada del 19 de noviembre ocurrirá el eclipse lunar parcial más largo en casi 600 años. Lo mejor es que podrá ser visto en casi toda América Latina y Norteamérica, de acuerdo con lo informado por Excélsior.

La superficie de la Luna se cubrirá más del 97% por la sombra de la Tierra y adquirirá una apariencia rojiza.

¿Cuánto durará el eclipse?

Increíblemente tendrá una duración de 3 horas y 28 minutos, el tiempo más largo que ha durado un eclipse en 580 años. El anterior fue en 2018 y duró 1 hora con 43 minutos.

¿Por qué ocurre?

Esto ocurre cuando la Luna pasa por la sombra de la tierra parcialmente y sólo una parte del satélite atraviesa la sombra más oscura. Dependiendo la magnitud del eclipse será el color; puede ser rojo oscuro hasta gris.

¿A qué hora lo puedo ver?

Te recomendamos poner el despertador a las 3:00 horas en la Ciudad de México, 4:00 am de Bogotá y Lima, 05:00 am de Caracas y 6:00 am de Buenos Aires y Chile.

¡No te preocupes! No necesitarás un telescopio o equipo especial, pues el fenómeno se apreciará a simple vista.

Será un eclipse visible en su totalidad en sólo algunas regiones remotas, como la Antártida, el Atlántico y África.