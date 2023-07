Echa priista Villegas un 'viva' a AMLO

San Juan del Río, Durango.- En plena efervescencia política por el 2024, el gobernador aliancista de Durango, Esteban Villegas, elogió al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, el político priista lanzó un "viva" al tabasqueño durante la conmemoración de la muerte del revolucionario Francisco Villa, en este municipio.

Ante López Obrador, quien no habló durante la ceremonia, el gobernador duranguense dijo que el tabasqueño entiende de historia y de lucha, y siempre ve por las personas más necesitadas.

"Gracias presidente, gracias por estar aquí", expresó Villegas tras recordar que López Obrador es el primer presidente en 40 años en visitar la cuna del Centauro del Norte.

El mandatario estatal dijo que, gracias a la ayuda de López Obrador, Durango está en "semáforo verde", y llamó a seguir trabajando en unidad.

"¡Que viva el valor revolucionario, que viva Francisco Villa! ¡Que viva la gente de Durango! ¡Que viva el presidente de la República! ¡Que viva Durango!", arengó Villegas al final de su discurso.

López Obrador conmemoró la muerte de Francisco Villa en La Coyotada, pero sin hablar durante la ceremonia.

Tras llegar en helicóptero, recorrió la casa donde nació el Centauro del Norte y, bajo un fuerte sol, presenció el acto en el que sólo hablaron Villegas y el historiador Pedro Salmerón.

Después, colocó una ofrenda floral y, finalmente, se acercó a un grupo de simpatizante al que le permitieron el acceso de último momento y que llevaban una manta con la leyenda: "AMLO siervo de Dios, el pueblo te ama".

Reaparece Salmerón

El polémico historiador Pedro Salmerón reapareció este jueves en la ceremonia encabezada por el presidente López Obrador.

Acusado en 2022 de presunto acoso sexual al interior de Morena, el ITAM y la UNAM, el historiador fue el orador principal en la ceremonia para conmemorar el centenario luctuoso de Francisco Villa.

En su intervención, recordó la historia del Centauro del Norte, su liderazgo en la Revolución mexicana y la importancia del fracaso de Estados Unidos en su intento por capturarlo.

"El fracaso de la expedición punitiva (contra Villa) fue uno de los temas que hizo que los altos mandos políticos y militares de Estados Unidos entendieron, en los años siguientes, que Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia, le conviene invadir México, que nunca, no hay forma de que lo hagan, no les conviene y aunque solo sea por eso debemos recordar la memoria de Pancho Villa", expresó.

En la ceremonia, Salmerón fue presentado como historiador. Sin embargo, de acuerdo con la nómina del Gobierno federal, actualmente se desempeña como Director del Archivo General Agrario.

En esta Administración, el escritor fue titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, donde protagonizó una polémica tras calificar como "valientes jóvenes" a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, responsables del asesinato del empresario Eugenio Garza Sada.

El escándalo concluyó con su renuncia, aunque luego fue nombrado subdirector del Museo Regional de Guadalajara.

En enero de este año de 2022, el presidente lo propuso como Embajador de México en Panamá. Sin embargo, al conocerse la nominación, el historiador fue señalado por presunto acoso sexual de varias alumnas. Los cuestionamientos llegaron hasta Panamá, donde se negó el beneplácito al nombramiento.

Tras el rechazo, Salmerón declinó, pero el episodio generó tensiones diplomáticas en la relación bilateral y reclamos del presidente López Obrador.

Protesta nieto de Villa

Francisco Villa Campa, nieto del General Villa, se quejó de que no lo invitaron al evento, ni lo dejaban entrar al llegar al sitio donde nació su abuelo.

"Estaría gustoso (Villa) de saber que 100 años después se le sigue recordando con mucho cariño, pero creo que también lo entristecería y pondría su voz en alto saber que para llegar aquí su nieto Francisco Villa tuvimos que levantar la voz", dijo.

"Me señalaban que cuál era mi acreditación, esta es la acreditación, mi INE, documento oficial, mi nombre, vengo de los eventos de Chihuahua y hoy me presento al centenario de la coyotada y me marcaron un alto".

El nieto de Villa, quien llegó acompañado de su familia, subrayó que, un festejo como el de este jueves, pero sin el pueblo de México, no es festejo.