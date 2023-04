Dos meses rumbo al Gobierno del Edomex

Ciudad de México.- En los primeros minutos del pasado lunes, las candidatas al Gobierno del Estado de México, la morenista Delfina Gómez y la priista Alejandra del Moral, arrancaron dos meses de campañas.

El próximo 4 de junio, los mexiquenses definirán cuál será el rumbo de la entidad, que el PRI ha gobernado desde hace más de 90 años y que hoy representa uno de sus dos últimos bastiones.

PUBLICIDAD

Ambas candidatas tuvieron un primer acercamiento con sus simpatizantes en recorridos por distintas localidades y sus representantes acordaron la realización de dos debates los días jueves 18 de abril y 20 de mayo en la sede del Instituto Estatal del Estado de México.

En un acto en Villa del Carbón, simpatizantes de Delfina Gómez marcan las diferencias respecto a 2017, la primera campaña en la que no logró el objetivo.

"Acuérdate que en esa campaña no teníamos la Presidencia, no teníamos Gobernadores; hoy tenemos 22 Gobernadores, no teníamos los programas sociales. Hoy los programa sociales están pegando abajo", destaca Cirilo Crisóstomo Benjamín, un dirigente local del PT que en 2017 hizo campaña con Delfina.

Rezagada en las encuestas, pero agresiva en el discurso, la priista Del Moral ha intentado marcar diferencias desde la primera semana de campaña.

"Yo no me voy a encerrar en un teatro a presentar mis propuestas de campaña", señaló Del Moral sobre uno de los primeros eventos que tuvo la maestra Delfina Gómez en Toluca.

En las pasadas elecciones federales, Morena ganó más distritos y cuenta con mayoría de votos en el oriente, la parte más poblada del estado y en donde se localizan municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Chimalhuacán, Tultitlán, Coacalco, Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca.

Morena y sus aliados sumaron un total de 2.8 millones de votos, mientras que el PRI logró 1.7 millones, el PAN alcanzó 909 mil y el PRD obtuvo 228 mil, para sumar en conjunto 2.9 millones de votos, un poco más que Morena.

La candidata que obtenga el triunfo el próximo 4 de junio enfrentará retos en materia de pobreza, inseguridad y violencia de género, un problema que en los últimos años se ha desbordado en el estado.

Delfina Gómez Álvarez

(Morena-PT-PVEM)

· 60 años

· Nació en Texcoco

· Licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional

· Maestría en Pedagogía por el Centro de Estudios Superiores en Educación (CESE)

· Maestría en Educación con especialidad en Administración de Instituciones Educativas por el ITESM

· Alcaldesa de Texcoco (2012-2015)

· Diputada federal (2015-2018)

· Candidata a Gobernadora de Morena en 2017

· Senadora por el Edomex (2018 y 2022)

· Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de México (2018-2021)

· Secretaria de Educación Pública (2021-2022)

Alejandra del Moral

(PRD-PAN-PRI)

· 39 años

· Nació en Cuautitlán Izcalli

· Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana

· Maestría en Administración Pública y Política Pública por el ITESM

· Alcaldesa de Cuautitlán Izcalli (2009-2012)

· Diputada federal (2012-2015)

· Directora de Bansefi (2015)

· Secretaria del Trabajo de Edomex (2016)

· Presidente del PRI en el Edomex (2017 y 2018-2022)

· Secretaria de Desarrollo Económico de Edomex (2017)

· Diputada local (2021-2023)